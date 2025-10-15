La 2Cat estrena su programa en catalán y "feminista" del corazón: 'Mamarazzis Pop&Cor'

"¿Quién decía que no podía haber un programa del corazón en la televisión pública?". Con esta frase recibió Oriol Nolis, director de La 2Cat, a Lorena Vázquez y Laura Fa, las 'Mamarazzis', en la rueda de prensa de presentación de la nueva etapa de la cadena de TVE, ahora con un 70% de su oferta en catalán. En su apuesta por contenidos plurales y transversales en la renovada parrilla del canal, así como por dar visibilidad a diferentes miradas, también tiene cabida la información sobre el mundo de los famosos.

'Mamarazzis Pop&Cor' se estrena este miércoles 15 de octubre en La 2Cat, en pleno 'prime time': a las 22.00 horas. El programa liderado por las colaboradoras de EL PERIÓDICO las 'Mamarazzis', que se emite en directo, llega para cubrir lo que pase en Catalunya, dispuesto a poner un poco de 'salseo' con mucho ritmo, frescura y diversión. Y con el marcado enfoque feminista que las caracteriza.

Humor y mala leche

"Venimos dispuestas a entretener y divertirnos, y a hacer un programa con mucho toque feminista, como requiere todo lo que está pasando últimamente en la vida de algunos personajes de la prensa del corazón. Hay que saber detectar qué temas son claros ejemplos de violencia de género y que no se lee así. Como Mar Flores, Bárbara Rey...", destacan las Mamarazzis. "Nosotras hacemos una prensa rosa lila, no vemos otra opción", reiteran.

El humor también estará muy presente en 'Mamarazzis Pop&Cor', gracias a la ironía y el descaro de sus presentadoras. "El programa tendrá un poco de mala leche, porque tendrá nuestro sello", añadieron en la rueda de prensa de La 2Cat sobre este nuevo espacio, en el que, además, darán exclusivas.

Cultura pop y moda

Fa y Vázquez no estarán solas en plató, ya que contarán con muchos colaboradores especialistas en prensa del corazón, cultura pop, redes, moda... Como Alejandra Castelló, que cada miércoles rastreará lo que se cuece en las redes y nadie ve. Luego, cada semana tendrán a otros expertos del mundo de la información rosa y creadores de contenido.

Para captar a la audiencia de las nuevas generaciones, ya que el propósito es hacer un programa intergeneracional, ofrecerán contenido de redes. Pero también estarán pendientes de las revistas, de los artículos, de los libros... El objetivo es hacer un programa 360º. Esta semana, por ejemplo, estarán en el festival de Sitges y en la 080 Barcelona Fashion.

En catalán

El magacín supondrá que Lorena Vázquez y Laura Fa vuelvan a hablar, en catalán, del mundo del corazón en televisión, algo que comenzaron a hacer en 'Arucitys', en la ya extinta CityTV, y últimamente han repetido en 'Col·lape', los sábados en TV3, y el 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga en La 2 en Catalunya.

Este nuevo proyecto será compatible con el resto de sus colaboraciones televisivas. De hecho, continuarán en el programa de la tele catalana de los sábados por la noche, ahora con Jordi González al frente.

La productora del programa de las Mamarazzis en TVE es Kokoro Content, la artífice del 'Atrapats' del 3Cat presentado por Eva Soriano o del 'Tria una carta', también de la cadena pública catalana.