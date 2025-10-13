Guía de La 2Cat: todos los programas, horarios y presentadores

La 2Cat echa a rodar este lunes 13 de octubre con una programación con un 70% en catalán, y con mucha presencia femenina. Aunque algunos programas no se estrenarán hasta un poco más adelante, la parrilla de la renovada cadena ya está prácticamente configurada. Repasamos en esta guía cómo será su estructura, cada uno de sus espacios y sus presentadores.

CAFÈ D'IDEES De lunes a viernes, 7.50 horas. Presentadora: Gemma Nierga El programa de Nierga va ya por su sexta temporada. Incluye una entrevista central con personalidades destacadas de la actualidad política y social, una parte más informativa con Lorena Amo al frente, un debate y diversas secciones con colaboradores como Ada Parellada, Queco Novell, Manu Simarro y Víctor Amela.

EL SEGON CAFÈ De lunes a viernes, 10.35 horas. Presentadora: Cristina Villanueva Magacín de actualidad con un gran peso de temas sociales, con historias humanas y cercanas, que cuenta con Elisabet Cortiles como copresentadora y se estrena el 27 de octubre. Incluye secciones dedicadas a la salud mental, el bienestar personal, el deporte y consejos de consumo diario, entre otras. Como colaboradores tiene a Olga Viza, Pepa Fernández, Marta Pascal y Guillem Sánchez.

L'ALTAVEU AL PATI De lunes a viernes, 13.00 horas. Presentador: Marco Chiazza Tertulia política con análisis de la actualidad y de los temas que marcan la jornada. Con una gran pantalla, conexiones en directo y un grafismo pensado para facilitar la comprensión de la información, que aportarán contexto y profundidad al debate político.

L'INFORMATIU MIGDIA De lunes a viernes, 13.55 horas. Presentadora: Aina Galduf Incluye 'El temps', con Sònia Papell y Sergi Loras. Los fines de semana, 'L'informatiu' se emite a las 14.00 horas, presentado por Laura Mesa, con Albert Font en los deportes.

DE CARA A BARRACA De lunes a viernes, 14.20 horas. Presentador: Marc Martín Programa que combina información, divulgación y entretenimiento y que analiza todo lo relacionado con el deporte, tanto a nivel de competición como respeto al ejercicio físico. Incluye tertulias, conexiones en directo con los puntos de actualidad y la opinión de especialistas.

L'ALTAVEU De lunes a viernes, 16.35 horas. Presentadora: Danae Boronat Este magacín que ya va por su tercera temporada aborda la actualidad social y da voz a la ciudadanía, recorriendo también el territorio. Entre sus colaboradores están Chelo García-Cortés, Òscar Broc y Juan Avellaneda. Se emite justo después del veterano 'Saber y ganar' de Jordi Hurtado.

AQUÍ LA TERRA De lunes a viernes, 19.30 horas. Presentador: Jacob Petrus Versión en catalán del exitoso programa de La 1 de TVE, con el mismo presentador, el geógrafo especializado en meteorología, que se enfrenta aquí a su primer programa en la lengua de Pompeu Fabra. Incluye conexiones con diferentes reporteros, que recogen imágenes curiosas de Catalunya.

CUINA BRUTAL De lunes a viernes, 19.50 horas. Presentador: Chef Bosquet Programa de cocina saludable que elabora, en cada edición, un menú inspirado en la trayectoria gastronómica del presentador, a partir de ingredientes de temporada y de proximidad. El chef plantea versiones saludables de recetas tradicionales, siempre con cocciones sencillas.

L'INFORMATIU VESPRE De lunes a viernes, 20.30 horas. Presentador: Rubén Urdiales Análisis de la última hora de la jornada, con la presencia de especialistas.

L'ANY QUE VAS NÉIXER Martes, 22.00 horas. Presentador: Xavier Bundó Programa nostálgico que revive la infancia de dos figuras reconocidas nacidas el mismo año, a partir de conversaciones con el presentador y utilizando imágenes sorprendentes del NODO. El año de nacimiento de los invitados es el punto de partida para descubrir cómo era Catalunya entonces, así como la vida personal de los protagonistas de cada edición.

TEMPS ENRERE Martes, 23.00 horas. Presentadora: Montse Soto Programa que saca partido del importante fondo de archivo de RTVE Catalunya. Recupera reportajes y espacios pioneros del centro de producción de la tele catalana, estructurados en bloques temáticos. Se abordan cuestiones que siguen estando muy al día, como la vivienda, la inmigración, el consumo de drogas, la lengua y el feminismo.

MAMARAZZIS POP&COR Miércoles, 22.00 horas. Presentadoras: Laura Fa y Lorena Vázquez Repaso de la actualidad del mundo del corazón, con exclusivas y muchas notas de humor. Cuenta con colaboradores especialistas en prensa rosa, cultura pop, redes sociales y moda. Para captar a la audiencia de las nuevas generaciones, el programa ofrecerá mucho contenido en redes.

UNA TARDA AMB... Miércoles, 23.00 horas. Presentadora: Candela Peña La actriz pasa una tarde conversando con sus invitados, lejos de los estereotipos de una identidad catalana única. Los encuentros se producirán en lugares muy diferentes: en casa de Peña, en su restaurante favorito, en un museo, en un autobús turístico, en el mercado, en las calles del barrio Gótico... Codirigido por la actriz y Bob Pop.

AQUÍ PARLEM Sábado, 11.30 horas. Presentador: Lluís Falgàs Uno de los programas veteranos de RTVE Catalunya, que ofrece un detallado análisis de la actualidad política y parlamentaria. Incluye entrevistas con políticos y, en ocasiones especiales, debates electorales. Se emite también los sábados, a las 20.30 horas, en el Canal 24 Horas.

PUNTS DE VISTA Sábado, 14.25 horas. Presentadora: Tània Sàrrias Espacio cultural que incluye diferentes secciones y colaboradores. Este año, a Desirée de Fez, Paula Hergar, Cristina Sala y Víctor Clares, que hablan de cine, series, arte y música, se suman la 'Tertúlia d'actualitat cultural'; 'Imperdibles', con Rita Roig; 'Pa i trago', con Maria Nicolau, y 'Club de lectura', con Isabel Ojeda.

CALIDOSCOPI Domingo, 11.20 horas. Presentadora: Laura Vives Programa que explota los tesoros del amplio archivo de RTVE. Esta temporada estrena presentadora y nueva imagen. Cada capítulo explora cómo ha evolucionado un tema en concreto a lo largo del tiempo: los animales, el dinero, el verano, los inventos, la gastronomía, los juguetes...

NOMS PROPIS Domingo, 14.25. Presentadora: Anna Cler Veterano programa de entrevistas que va ya por su 12ª temporada. Se estructura a través de conversaciones en un ambiente cálido e intimista, para descubrir nuevos personajes y talentos en todos los ámbitos de la esfera pública y privada: actores, escritores, psicólogos, científicos, deportistas, directivos de empresas...

VA DE VERD Domingo, 19.00 horas. Presentadora: Maria Gómez Programa sobre plantas y ecología, que incluye consejos inéditos de los 'molys', amigos que comparten sus conocimientos y habilidades con las plantas a través de las redes sociales. Una novedad de la temporada es que se ofrecerán curiosidades y se contrastarán científicamente mitos sobre el mundo vegetal.

LA RECEPTA PERDUDA Domingo, 19.30 horas. Presentadora: Sílvia Abril Sílvia Abril viaja por toda Catalunya, libreta en mano, con el propósito de recuperar aquellas recetas tradicionales que han dado identidad a los pueblos y que están a punto de perderse. De paso, en cada visita conoce a los habitantes del lugar, su paisaje, su cultura, sus vivencias y, sobre todo, sus productos y la manera de cuidarlos.

DOCU2 Domingo, 20.30 horas. Presentadora: Alícia Gómez Programa de documentales que ofrecen una visión sobre los temas más diversos alrededor de la cultura, la historia y nuestra sociedad, que ayudan a conocer en profundidad el mundo que nos rodea. Todos ellos, con Catalunya como telón de fondo.

Y PRÓXIMAMENTE...

PLA SEQÜÈNCIA Presentador: Jordi Basté Espacio de entrevistas sin cortes, con un plano secuencia en movimiento de 55 minutos, que lleva a los invitados, personajes muy conocidos, a soltarse y ayuda a descubrir a las personas detrás de los personajes. Basté acompaña a sus invitados en situaciones reales de su día a día: corriendo, comprando en el supermercado, visitando a la familia, antes de un concierto...

TOT AIXÒ EREN CAMPS Presentadora: Judit Martín Rutas insólitas que, combinando humor y sensibilidad, muestran la vida en una Catalunya muy cercana, pero que muchas veces pasa desapercibida: la de los extrarradios. Propone visitas a mercados, polígonos, la Feria de Abril, cámpings, bares de barrio y comunidades diversas que dibujan un retrato humano y vivo de la Catalunya más popular.

I TU, QUÈ FARIES? Presentador: Patrick Urbano Programa de filosofía, un espacio de reflexión y pensamiento crítico ante los grandes dilemas morales y sociales de nuestro tiempo. El espacio plantea situaciones límite, escenarios incómodos y conflictos éticos sin respuestas fáciles, e invita a la audiencia y a los invitados a cuestionar sus propias certezas en una sociedad cada vez más polarizada.

GRAN TONINO Presentadora: Nina La música se transforma en el hilo narrativo de las vidas de los invitados en este espacio, en el que priman la improvisación y las canciones. En cada programa, un invitado repasa momentos claves de su trayectoria a través de 10 canciones que han marcado su existencia. Cuenta con la colaboración de la pianista Laura Andrés.

RESCAT Presentador: Peter Vives El actor de series como 'La Riera' y 'El tiempo entre costuras' debuta como presentador en este concurso que pone a prueba los conocimientos de catalán de sus participantes. En cada programa, tres concursantes compiten en diferentes pruebas de lengua y juegos de letras. Al final, solo quedará uno de ellos.

FES-ME VIRAL Presentadora: Nerea Sanfe Concurso intergeneracional en el que dos parejas formadas por abuelos y nietos compiten para crear el vídeo más viral de un acto cultural. La propuesta combina entretenimiento, redes sociales y tecnología con la transmisión de valores y la complicidad entre diferentes generaciones, con el propósito de romper la brecha digital.

FONAMENTALS Presentadora: Anna Solé Aprovechando que en 2026 se celebra el Centenario Gaudí y Barcelona se convertirá en la Capital Mundial de la Arquitectura, el programa recorre los eficios más emblemáticos de Catalunya para explorarlo desde diferentes perspectivas: social, histórica, artística y arquitectónica. Algunos de los escenarios visitados serán la prisión Model, las Xemeneies, la Pedrera, el Palau de la Músia y la Fundació Miró.