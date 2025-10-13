Nueva parrilla
Guía de La 2Cat: todos los programas, horarios y presentadores
La nueva programación en catalán de la cadena echa a rodar este lunes 13 de octubre
La 2Cat, la cadena en catalán que potencia la mirada femenina en TVE
La 2Cat echa a rodar este lunes 13 de octubre con una programación con un 70% en catalán, y con mucha presencia femenina. Aunque algunos programas no se estrenarán hasta un poco más adelante, la parrilla de la renovada cadena ya está prácticamente configurada. Repasamos en esta guía cómo será su estructura, cada uno de sus espacios y sus presentadores.
De lunes a viernes, 7.50 horas. Presentadora: Gemma Nierga
El programa de Nierga va ya por su sexta temporada. Incluye una entrevista central con personalidades destacadas de la actualidad política y social, una parte más informativa con Lorena Amo al frente, un debate y diversas secciones con colaboradores como Ada Parellada, Queco Novell, Manu Simarro y Víctor Amela.
De lunes a viernes, 10.35 horas. Presentadora: Cristina Villanueva
Magacín de actualidad con un gran peso de temas sociales, con historias humanas y cercanas, que cuenta con Elisabet Cortiles como copresentadora y se estrena el 27 de octubre. Incluye secciones dedicadas a la salud mental, el bienestar personal, el deporte y consejos de consumo diario, entre otras. Como colaboradores tiene a Olga Viza, Pepa Fernández, Marta Pascal y Guillem Sánchez.
De lunes a viernes, 13.00 horas. Presentador: Marco Chiazza
Tertulia política con análisis de la actualidad y de los temas que marcan la jornada. Con una gran pantalla, conexiones en directo y un grafismo pensado para facilitar la comprensión de la información, que aportarán contexto y profundidad al debate político.
De lunes a viernes, 13.55 horas. Presentadora: Aina Galduf
Incluye 'El temps', con Sònia Papell y Sergi Loras. Los fines de semana, 'L'informatiu' se emite a las 14.00 horas, presentado por Laura Mesa, con Albert Font en los deportes.
De lunes a viernes, 14.20 horas. Presentador: Marc Martín
Programa que combina información, divulgación y entretenimiento y que analiza todo lo relacionado con el deporte, tanto a nivel de competición como respeto al ejercicio físico. Incluye tertulias, conexiones en directo con los puntos de actualidad y la opinión de especialistas.
De lunes a viernes, 16.35 horas. Presentadora: Danae Boronat
Este magacín que ya va por su tercera temporada aborda la actualidad social y da voz a la ciudadanía, recorriendo también el territorio. Entre sus colaboradores están Chelo García-Cortés, Òscar Broc y Juan Avellaneda. Se emite justo después del veterano 'Saber y ganar' de Jordi Hurtado.
De lunes a viernes, 19.30 horas. Presentador: Jacob Petrus
Versión en catalán del exitoso programa de La 1 de TVE, con el mismo presentador, el geógrafo especializado en meteorología, que se enfrenta aquí a su primer programa en la lengua de Pompeu Fabra. Incluye conexiones con diferentes reporteros, que recogen imágenes curiosas de Catalunya.
De lunes a viernes, 19.50 horas. Presentador: Chef Bosquet
Programa de cocina saludable que elabora, en cada edición, un menú inspirado en la trayectoria gastronómica del presentador, a partir de ingredientes de temporada y de proximidad. El chef plantea versiones saludables de recetas tradicionales, siempre con cocciones sencillas.
De lunes a viernes, 20.30 horas. Presentador: Rubén Urdiales
Análisis de la última hora de la jornada, con la presencia de especialistas.
Martes, 22.00 horas. Presentador: Xavier Bundó
Programa nostálgico que revive la infancia de dos figuras reconocidas nacidas el mismo año, a partir de conversaciones con el presentador y utilizando imágenes sorprendentes del NODO. El año de nacimiento de los invitados es el punto de partida para descubrir cómo era Catalunya entonces, así como la vida personal de los protagonistas de cada edición.
Martes, 23.00 horas. Presentadora: Montse Soto
Programa que saca partido del importante fondo de archivo de RTVE Catalunya. Recupera reportajes y espacios pioneros del centro de producción de la tele catalana, estructurados en bloques temáticos. Se abordan cuestiones que siguen estando muy al día, como la vivienda, la inmigración, el consumo de drogas, la lengua y el feminismo.
Miércoles, 22.00 horas. Presentadoras: Laura Fa y Lorena Vázquez
Repaso de la actualidad del mundo del corazón, con exclusivas y muchas notas de humor. Cuenta con colaboradores especialistas en prensa rosa, cultura pop, redes sociales y moda. Para captar a la audiencia de las nuevas generaciones, el programa ofrecerá mucho contenido en redes.
Miércoles, 23.00 horas. Presentadora: Candela Peña
La actriz pasa una tarde conversando con sus invitados, lejos de los estereotipos de una identidad catalana única. Los encuentros se producirán en lugares muy diferentes: en casa de Peña, en su restaurante favorito, en un museo, en un autobús turístico, en el mercado, en las calles del barrio Gótico... Codirigido por la actriz y Bob Pop.
Sábado, 11.30 horas. Presentador: Lluís Falgàs
Uno de los programas veteranos de RTVE Catalunya, que ofrece un detallado análisis de la actualidad política y parlamentaria. Incluye entrevistas con políticos y, en ocasiones especiales, debates electorales. Se emite también los sábados, a las 20.30 horas, en el Canal 24 Horas.
Sábado, 14.25 horas. Presentadora: Tània Sàrrias
Espacio cultural que incluye diferentes secciones y colaboradores. Este año, a Desirée de Fez, Paula Hergar, Cristina Sala y Víctor Clares, que hablan de cine, series, arte y música, se suman la 'Tertúlia d'actualitat cultural'; 'Imperdibles', con Rita Roig; 'Pa i trago', con Maria Nicolau, y 'Club de lectura', con Isabel Ojeda.
Domingo, 11.20 horas. Presentadora: Laura Vives
Programa que explota los tesoros del amplio archivo de RTVE. Esta temporada estrena presentadora y nueva imagen. Cada capítulo explora cómo ha evolucionado un tema en concreto a lo largo del tiempo: los animales, el dinero, el verano, los inventos, la gastronomía, los juguetes...
Domingo, 14.25. Presentadora: Anna Cler
Veterano programa de entrevistas que va ya por su 12ª temporada. Se estructura a través de conversaciones en un ambiente cálido e intimista, para descubrir nuevos personajes y talentos en todos los ámbitos de la esfera pública y privada: actores, escritores, psicólogos, científicos, deportistas, directivos de empresas...
Domingo, 19.00 horas. Presentadora: Maria Gómez
Programa sobre plantas y ecología, que incluye consejos inéditos de los 'molys', amigos que comparten sus conocimientos y habilidades con las plantas a través de las redes sociales. Una novedad de la temporada es que se ofrecerán curiosidades y se contrastarán científicamente mitos sobre el mundo vegetal.
Domingo, 19.30 horas. Presentadora: Sílvia Abril
Sílvia Abril viaja por toda Catalunya, libreta en mano, con el propósito de recuperar aquellas recetas tradicionales que han dado identidad a los pueblos y que están a punto de perderse. De paso, en cada visita conoce a los habitantes del lugar, su paisaje, su cultura, sus vivencias y, sobre todo, sus productos y la manera de cuidarlos.
Domingo, 20.30 horas. Presentadora: Alícia Gómez
Programa de documentales que ofrecen una visión sobre los temas más diversos alrededor de la cultura, la historia y nuestra sociedad, que ayudan a conocer en profundidad el mundo que nos rodea. Todos ellos, con Catalunya como telón de fondo.
Y PRÓXIMAMENTE...
Presentador: Jordi Basté
Espacio de entrevistas sin cortes, con un plano secuencia en movimiento de 55 minutos, que lleva a los invitados, personajes muy conocidos, a soltarse y ayuda a descubrir a las personas detrás de los personajes. Basté acompaña a sus invitados en situaciones reales de su día a día: corriendo, comprando en el supermercado, visitando a la familia, antes de un concierto...
Presentadora: Judit Martín
Rutas insólitas que, combinando humor y sensibilidad, muestran la vida en una Catalunya muy cercana, pero que muchas veces pasa desapercibida: la de los extrarradios. Propone visitas a mercados, polígonos, la Feria de Abril, cámpings, bares de barrio y comunidades diversas que dibujan un retrato humano y vivo de la Catalunya más popular.
Presentador: Patrick Urbano
Programa de filosofía, un espacio de reflexión y pensamiento crítico ante los grandes dilemas morales y sociales de nuestro tiempo. El espacio plantea situaciones límite, escenarios incómodos y conflictos éticos sin respuestas fáciles, e invita a la audiencia y a los invitados a cuestionar sus propias certezas en una sociedad cada vez más polarizada.
Presentadora: Nina
La música se transforma en el hilo narrativo de las vidas de los invitados en este espacio, en el que priman la improvisación y las canciones. En cada programa, un invitado repasa momentos claves de su trayectoria a través de 10 canciones que han marcado su existencia. Cuenta con la colaboración de la pianista Laura Andrés.
Presentador: Peter Vives
El actor de series como 'La Riera' y 'El tiempo entre costuras' debuta como presentador en este concurso que pone a prueba los conocimientos de catalán de sus participantes. En cada programa, tres concursantes compiten en diferentes pruebas de lengua y juegos de letras. Al final, solo quedará uno de ellos.
Presentadora: Nerea Sanfe
Concurso intergeneracional en el que dos parejas formadas por abuelos y nietos compiten para crear el vídeo más viral de un acto cultural. La propuesta combina entretenimiento, redes sociales y tecnología con la transmisión de valores y la complicidad entre diferentes generaciones, con el propósito de romper la brecha digital.
Presentadora: Anna Solé
Aprovechando que en 2026 se celebra el Centenario Gaudí y Barcelona se convertirá en la Capital Mundial de la Arquitectura, el programa recorre los eficios más emblemáticos de Catalunya para explorarlo desde diferentes perspectivas: social, histórica, artística y arquitectónica. Algunos de los escenarios visitados serán la prisión Model, las Xemeneies, la Pedrera, el Palau de la Músia y la Fundació Miró.
Conversaciones entre personalidades destacadas que han sido reconocidas por la Fundació Princesa de Girona. Son cuatro capítulos de producción propia en los que científicos, creadores culturales, expertos en nuevas tecnologías e innovadores sociales comparten experiencias, retos y visiones de futuro.
