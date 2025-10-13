La 2Cat, la cadena en catalán de TVE que potencia la mirada femenina

A partir de este lunes 13 de octubre, TVE renueva La 2 en Catalunya convirtiéndola en La 2Cat, una cadena con una programación mayoritarimente en catalán, con el 70% de su oferta en esa lengua. Uno de los puntales de su nueva parrilla será 'El segon cafè', un espacio presentado por Cristina Villanueva que abordará la actualidad del día con un enfoque muy social. Durante su presentación, la periodista recién llegada de 'La Sexta noticias', donde ha trabajado los últimos 19 años, hizo hincapié en que su magacín tratará temas que afectan a los ciudadanos en su día a día y quiso destacar otro aspecto diferencial: "Es un programa hecho al 90% por mujeres".

Esa mirada femenina, de hecho, estará también muy presente en la nueva parrilla de La 2Cat. De los 25 espacios que configurarán la oferta de la cadena durante los próximos meses (sin tener en cuenta los informativos), 16 de ellos estarán capitaneados por mujeres. Algunas, muy conocidas: Candela Peña, Nina, Sílvia Abril, Gemma Nierga, Cristina Villanueva, las Mamarazzis...

"Es parte de nuestra estrategia", reconoce a EL PERIÓDICO Oriol Nolis, director de La 2Cat. "Para nosotros era importante incluir esta mirada femenina en la cadena, tanto en cuanto a las presentadoras como a las colaboradoras. Sin ello nunca habríamos podido diseñar unos contenidos transversales, plurales y de servicio público", añade.

Tres de esos 16 programas liderados por mujeres, además, serán el eje vertebrador de la parrilla diaria en directo de la cadena, que Nolis considera tan esencial en los tiempos que corren. "Somos un canal que llega para sumar. Queremos ser complementarios a la oferta actual de televisión en catalán. Queremos ser el espejo de una Catalunya diversa y plural con una programación y unos contenidos de servicio público. Queremos poner en valor el legado audiovisual en catalán de RTVE y proyectarnos hacia el futuro. Y lo queremos con humildad, pero también con ambición. La programación lineal tiene sentido si la hacemos en directo", afirmó el pasado martes durante la puesta de largo de la cadena.

Nierga, Villanueva y Boronat

La 2Cat comenzará cada mañana con el directo a las 7.50 horas con 'Café d'idees', dirigido y presentado por Gemma Nierga. En su sexta temporada, el programa sigue apostando por una entrevista central a personalidades destacadas de la actualidad política y social, a la que se suman debates, secciones y un apartado informativo a cargo de Lorena Amo.

A partir del 27 de octubre, Cristina Villanueva cogerá el relevo de Nierga desde las 10.35 horas con 'El segon cafè', en el que contará con Elisabet Cortiles como copresentadora. El programa, que tratará las noticias con un tono humano, con historias cotidianas y testimonios y palpando el pulso de la calle, se alargará hasta las 13.00 horas.

La periodista Cristina Villanueva en la redacción de El Periódico. / RICARD CUGAT

Las sobremesas en directo de La 2Cat estarán al cargo de otra fémina, Danae Boronat, al frente de 'L'altaveu'. El magacín, que estrena horario en su tercera temporada (16.35 horas), seguirá tratando la actualidad social dando voz a la ciudadanía y recorriendo el territorio catalán.

"Hablamos de lo que habla la gente y como habla la gente", recalca su presentadora, que justamente en 2019 se convirtió en la primera mujer que retransmitía un partido de fútbol masculino de Primera División en la televisión española. "La narración de fútbol no tiene género", comentaba entonces. 'L'altaveu al pati', con Marco Chiazza (13.00) y 'De cara a barraca', con Marc Martín (14.20) serán otros espacios en directo.

El 'prime time', en el que hay fichajes como Jordi Basté (que presentará 'Pla seqüència'), Xavier Bundó ('L'any que vas néixer'), Patrick Urbano ('I tu, què faries?') y Peter Vives (que se hará cargo de un concurso sobre la lengua catalana), también tendrá una destacada presencia femenina.

Las 'Mamarazzis'

Laura Fa y Lorena Vázquez, las Mamarazzis de EL PERIÓDICO, repasarán la actualidad de los famosos los miércoles, a las 22.00 horas, en 'Mamarazzis Pop&Cor', que se emitirá en directo. "Es un viaje para entretener y divertirnos, y usar la prensa del corazón con ese toque feminista que nos gusta a nosotras. Así que será un programa de la prensa rosa, pero también un poco lila", inciden las periodistas.

Laura Fa y Lorena Vázquez / Archivo

Otra de la caras de las noches de La 2Cat será la actriz Candela Peña. La protagonista de títulos como 'El caso Asunta', 'Hierro' y 'La boda de Rosa' hará entrevistas poco convencionales en 'Una tarda amb...', que se emitirá los miércoles a las 23.00 horas. "Tendremos a Candela escuchando, ella que es tanto de hablar. Así que la gente descubrirá a una Candela diferente", bromea Bob Pop, codirector del programa junto a la actriz, que se alegra por esta oportunidad como presentadora. "Y más pudiendo pasar la tarde con personas que admiro", recalca.

La apuesta musical de la cadena vendrá de la mano de otra mujer con una sólida trayectoria profesional, Nina. La cantante y actriz estará próximamente al frente de 'Gran Tonino', donde repasará momentos clave de la trayectoria de un invitado famoso a través de 10 canciones que le han marcado. Para ello, contará con la colaboración de la pianista Laura Andrés.

De Sílvia Abril a Tània Sàrrias

La periodista cultural Montse Soto echará mano del archivo de RTVE Catalunya en 'Temps enrere' (los martes, a las 23.00 horas). Sin fecha concreta de estreno todavía está la cómica Judit Martín ('Polònia', 'Està passant', donde protagonizó la polémica imitación de la Virgen del Rocío), que estrenará 'Tot això eren camps', donde visitará la Catalunya de los extrarradios.

También tendrán próximamente programas en La 2 Cat Nerea Sanfe ('Alguna pregunta més?', 'De carrer') y Anna Solé. La primera, el concurso 'Fes-me viral' y, la segunda, el espacio sobre arquitectura 'Fonamentals'.

La oferta de los fines de semana tendrá un marcado acento femenino, ya que continúan nombres como Sílvia Abril, con la quinta temporada de 'La recepta perduda' (los domingos, a las 19.30); Tània Sarrias, con el magacín cultural 'Punts de vista' (sábados, 14.25); Laura Vives, que se estrena como presentadora de 'Calidoscopi' (domingos, 11.20); Anna Cler, con las entrevistas de 'Noms propis' (domingos, 14.25); Maria Gómez, con el programa de plantas 'Va de verd' (domingos, 19.00), y Alícia Gómez, con los documentales de 'DOCU2' (domingos, 20.30).