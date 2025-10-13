Hoy destaco un “Visto y oído” de los últimos días en la televisión. A menudo se escucha ese mantra que apunta a la televisión como medio al que le quedan cuatro días de vida. Incluso queda muy “in” expresar pública o privadamente: “yo ya no veo la televisión”. Pues no la mire. Pero, amigo… qué espectaculares contenidos nos ha ofrecido este medio en los últimos días.

En Antena3 visitó “El hormiguero” el actor José Sacristán, que a sus 88 años sigue manteniendo un tono de voz, una dicción y una corrección pública ejemplar, al que ya quisiera acercarse una buena parte de la clase política. Sacristán citó a diferentes compañeros de profesión, que por ley de vida ya desaparecieron, como por ejemplo a un mito de nuestro cine, el gran actor Alfredo Landa.

Explicaba que cuando algún productor realizaba una propuesta profesional a Landa con una miserable remuneración económica, o incluso hasta gratis, éste se plantaba y sentenciaba con la siguiente frase: “Si no hay sardina, la foca no trabaja”. Tal cual. Curioso. Y el productor acababa pagando, claro.

De pasajes como éste ya han pasado unos sesenta años y comprobamos que hoy en día siguen sucediendo cosas similares: en nombre de una empresa, asociación o lo que sea, se pide a cambio de cero euros un trabajo, una actividad, o en definitiva, de tiempo. Parece que se nos olvida que el tiempo es dinero, amigos. Y como estamos invadidos por las redes sociales, a menudo la propuesta va acompañada de la frase: “ganarás visibilidad y seguidores”, aunque todos sepamos que cualquier entidad bancaria sigue cobrando los recibos en euros y no en seguidores.

Citó Sacristán a otro gran actor y amigo personal de la talla Fernando Fernán Gómez, de quien dijo ser tan generoso que se gastó una buena parte de sus ahorros en un detector de imbéciles. Lo consiguió. Sacristán, para acabar, se preguntó en voz alta: “¿A cuánto se cobra el kilo de dignidad como para ignorar la barbarie que está cometiendo Benjamín Netanyahu?”. Un aplauso desde mi sofá podía cerró esta declaración.

Acabo con el gran gag del Polònia, en TV3, en el que de manera formidable la actriz Nesa Vidaurrázaga recreó a Silvia Orriols interpretando la mítica canción de Guillermina Motta de los años 70 titulada “Remena, nena”, rebautizada como “Remena el Mena”. De nuevo me levanté del sofá y volví a aplaudir. La televisión.