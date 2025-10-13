'Bestial' remonta con Laporta

La semana pasada, la segunda emisión de 'Bestial', el nuevo programa de Bibiana Ballbè en TV3, sufrió un considerable batacazo de audiencia. No ayudaron ni la lluvia de críticas recibidas en su estreno ni el retraso en su emisión, pasando del 'prime time' a desterrarlo a las 23.15 horas. Sin embargo, en su tercera emisión ha logrado una notable remontada, y eso que TV3 llegó a relegarlo incluso más tarde en su parrilla.

Aunque este domingo 12 de octubre 'Bestial' estaba programado a las 22.45 horas, los duros efectos de la dana Alice en las comarcas de Tarragona llevaron a TV3 a ofrecer un especial informativo justo después del '30 minuts'. Este cambio de última hora provocó que el programa de Bibiana Ballbè no empezara a emitirse hasta las 23.29 horas.

De Laporta a Santi Millán

El 'show' rodado en la sala barcelonesa La Paloma acabó finalizando ya de madrugada, a las 0.42 horas. Este domingo, Ballbè recibía en el programa al presidente del Barça, Joan Laporta; al actor y presentador Santi Millán; a la modelo Judit Mascó; a la cantante Soraya Arnelas, y al actor Ivan Labanda.

Sin embargo, a pesar del retraso en su horario de emisión, logró remontar respecto a la semana anterior, según datos facilitados por Barlovento Comunicación, a partir de las cifras de Kantar. Si el domingo 5 de octubre se quedó con una media de 5,2% de cuota y 57.000 telespectadores, este domingo 12 de octubre subió hasta los 81.000, con una cuota del 8,7%.

Eso sí, quedó a mucha distancia del '30 minuts' (que empezó a las 22.24 horas), que tuvo 287.000 seguidores y un 16,8% de 'share', y del especial informativo por la dana (que fue a las 23.07 horas), que llegó a los 190.000 telespectadores (13,8%).

La ayuda del Piromusical

El día de su estreno (el 28 de septiembre), sin embargo, la audiencia fue de un 9,9% de cuota de pantalla y 132.000 espectadores. Aunque ya en su primera emisión el seguimiento fue claramente a la baja. En el día de su estreno, 'Bestial' partía del espectacular 30,5% de cuota de pantalla y 593.000 espectadores de media que había logrado justo antes el Piromusical de la Mercè en TV3.

El inicio de 'Bestial' todavía congregó a algunos de esos espectadores que siguieron el espectáculo musical, manteniendo un 26,7% de audiencia. Sin embargo, poco a poco se fue desinflando. Diez minutos más tarde ya había caído al 15,8% y, pasados diez minutos más, se quedó con un 10,6%.

Al terminar el programa solo había un 3,9% de audiencia y una media de 44.000 espectadores. El programa finalmente anotó un 9,9% de cuota de pantalla de media y 132.000 espectadores.