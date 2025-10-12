Muere de un cáncer de páncreas Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina'

El actor Jimmy Shaw, conocido por su papel de Matthew en 'La que se avecina' ha muerto a los 59 años tras sufrir un cáncer de páncreas.

La noticia ha sido confirmada este sábado por su agencia de representación. El fallecimiento ha desencadenado la reacción de compañeros de Shaw, entre años Laura Caballero, directora de 'La que se avecina', o su gran amiga Cristina Castaño, que han rendido homenaje al actor fallecido.

Uno de los tributos más emotivos ha sido el de su compañera y amiga Cristina Castaño. La actriz ha querido dedicar unas palabras al que fuese su compañero de ficción y amigo: "Hoy se nos ha ido Jimmy Shaw, Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer. Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis".

"Ayyyyy… 'My dear brother in law…' Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy… Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie", ha agregado la actriz gallega.