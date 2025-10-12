Jordi Robirosa: “Soy optimista porque solo quiero ser feliz”

Estrenamos la segunda temporada de MAS BARCELONA conversando con un icono, un periodista deportivo recién jubilado, aunque pienso que los periodistas de raza jamás abandonan el oficio. Él es Jordi Robirosa (Barcelona, 14-05-1958).

Dialogar con Jordi Robirosa es una delicia porque de manera regular hace una pausa, me mira, levanta el dedo y advierte: “¿te explico una anécdota?”. Y se arranca. “He tenido un trabajo apasionante, una familia sensacional y ahora me hacen homenajes”. Jordi las ha visto de todos los colores. “En Washington, año 94, a mi cámara y a mí nos detiene la policía porque íbamos demasiado rápidos por la autopista. Entregamos la documentación y cuando nos ven la procedencia nos dicen: 'Oh, Barcelona, hicisteis unos juegos muy bonitos. La próxima vez no corráis tanto. Podéis marcharos. Gracias. Eso es Barcelona.'”

Historial periodístico y deportivo

A los cinco años leía el "Dicen" cada día (curiosamente empezó a trabajar en ese rotativo) y ya lo empezaba a hojear por detrás, en las páginas polideportivas. Su abuelo le daba cinco duros y se compraba la revista “Rebote”, que dirigía Justo Conde.

Cuando entra en TV3, en 1985, Jordi contaba con una ventaja: “yo me sabía el reglamento de baloncesto; en televisión no existía la figura del analista y por tanto los periodistas debíamos explicar qué es lo que pitaba el árbitro”.

Seguro que Jordi, porque lo sabe todo el mundo, hubiese preferido retransmitir partidos de la selección catalana por TV3, pero locutó enfrentamientos de la selección española de básquet en catalán y por TV3. La responsabilidad de que TV3 emita cada semana un partido de Basket es obra de Berni Álvarez, Conseller d’Esports de la Generalitat, que ha creído en esto.

Mas Barcelona: Entrevista con Jordi Robirosa

Jordi es un más que firme defensor del catalán; le apasiona tanto el idioma que realiza prescripción y divulgación ante cualquier entrevista que le realicen. Eso sí: no parece que le augure al idioma un futuro muy optimista, aunque no conviene que perdamos la esperanza.

Dónde ver y escuchar Mas Barcelona

El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.