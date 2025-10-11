'Salvados' aborda el escándalo de los neumáticos de Goodyear

'Salvados' dedica su emisión de este domingo a una de las investigaciones que más polémica han levantado en el terreno empresarial y a nivel europeo en los últimos años. El programa conducido por Gonzo aborda el defecto de fabricación en dos de sus neumáticos que la multinacional norteamericana Goodyear presuntamente ocultó.

El programa, que se emitirá este domingo en La Sexta a partir de las 21.35 horas, se adentra en la investigación que tiró adelante la viuda de un camionero francés, Sophie Rollet y que acabó llegando a Le Monde para denunciar que la multinacional norteamericana de neumáticos presuntamente ocultó que dos de sus modelos para camiones podían sufrir reventones.

Cuando Goodyear supo que estos neumáticos eran defectuosos se limitó a ofrecer su cambio, sin alertar de los riesgos que conllevaban, y prefirió pagar indemnizaciones. Estos neumáticos son responsables de centenares de accidentes, tanto en Francia, donde se destapó el caso, como en España, donde 'Salvados' ha hallado y entrevistado a distintos camioneros que sufrieron accidentes similares.

La compañía norteamericana se expone ahora en los tribunales al pago de una multa que puede equivaler al 10% de su facturación.