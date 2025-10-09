La familia de Mario Biondo está dispuesta a llegar al Constitucional para aclarar la muerte de su hijo

Los padres del cámara de televisión, Mario Biondo, exmarido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional para que se investigue la muerte de su hijo. La abogada Leire López, del despacho Vosseler Abogados y representante de Santina d'Alessandro y Pippo Biondo, ha anunciado este jueves que presentará un incidente de nulidad en la Audiencia de Madrid por la presunta vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, puesto que, a su entender, la investigación que se abrió en España tras hallarse el cadáver, el 30 de mayo de 2013, fue deficiente y se cerró en tal solo un mes y medio. El objetivo es reabrir el caso y poder aportar pruebas que permitan esclarecer los hechos.

El incidente de nulidad se presentará tras la decisión de la Audiencia de Madrid de confirmar la decisión de un juez de inadmitir la denuncia presentada por la familia de Biondo contra su exmujer, Raquel Sánchez, y un fiscal de ella por supuesto homicidio. La resolución de la Audiencia hace referencia a que el juez de Palermo (Italia) que también investigó la muerte del cámara, que fue encontrado ahorcado en una estantería de su domicilio en Madrid, consideró que pudo ser un homicidio y no un suicidio, tal y como dictaminó un juzgado de la capital de España en 2013. No obstante el tribunal, desestimó el recurso por "cosa juzgada", por lo que la familia del fallecido opta ahora por presentar esta nulidad.

En el caso de que la Audiencia le deniegue esta nulidad, la familia de Biondo está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional y, si se da el caso y se agota la vía española, acudir a la justicia europea. La abogada Leire López ha considerado que la decisión de la Audiencia de Madrid de no admitir la denuncia es "rebatible" y que se puede "revocar su archivo".

Investigación "irregular"

La letrada ha denunciado que la investigación sobre las circunstancias de la muerte de Biondo fue "irregular, deficiente y negligente", ya que esta "solo duró" un mes y medio aproximadamente, y que la autopsia realizada en España presentaba "lagunas", tras lo cual el juzgado de Instrucción de Madrid encargado de la causa sobreseyó definitivamente el caso. La abogada ha subrayado que no se realizó una inspección ocular y que la jueza de Madrid denegó la declaración de la madre de Biondo.

También ha argumentado que España rechazó cumplimentar las comisiones rogatorias remitidas por el juez de Palermo que investigó el caso en Italia, país de origen de la víctima. "Lo que buscamos es saber la verdad y encontrar un responsable, porque parece que lo hubo", y "vamos a seguir luchando", ha dicho la abogada. Palabras que ha suscrito la madre de Mario. Santina d'Alessandro, que ha afirmado que van a "seguir luchando" para tener una "justicia completa y honrar" la memoria de su hijo.