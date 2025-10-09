¡¡Un gin-tónic para Jacobo!!

De los creadores de 'Vinagre' ha vuelto a TV3 'Vinagreta', una colección de momentos en los que Bruno Oro y Clara Segura tienen como único objetivo hacernos felices durante un rato. Nada más. Y nada menos. En 2008 se inventaron el 'Vinagre' y hoy, 17 años después, los episodios de 'Vinagreta' se pueden disfrutar, además, en tabletas y ordenadores.

La química y complicidad que desprenden Bruno y Clara me resulta muy gratificante y para la audiencia son un regalo de media hora semanal al espectador, por cuanto ambos siguen proponiendo un humor absolutamente blanco, que no va contra nadie y cumplen al cien por cien con su único cometido acerca de lo que saben y lo que les encanta hacer: humor. La risa. A mí no me hace falta nada más.

Casi dos décadas después la esencia de 'Vinagre' permanece en 'Vinagreta', incluso creo que aumenta, y para nada se percibe el paso de los años, sino más bien todo lo contrario: a mayor edad de sus protagonistas, mejor oficio y todavía una superior puesta en escena representando personajes que en ocasiones alcanzan la hipérbole y la exageración y que el espectador ya ha comprado, como la Eli, la Yeni, la Rosaria, el Morales o el siempre imprescindible Jacobo.

Eso sí: que nadie descarte en estos tiempos actuales que la “asociación de cajeras de supermercados” (si es que la hay, y si no alguien la acabará inventando) muestre su disconformidad por el trato que reciben sus representados en la serie, y acabe llevando a Sígfrid Gras, director de TV3, al Parlament de Catalunya. En fin… Que es humor, familia. Tan sólo humor.

Aprovechando la visibilidad de algunos programas siempre existe quien necesita señalar y pedir (a menudo hasta exigir) un posicionamiento público en el interior de un show sobre un tema determinado, que habitualmente suele ser político. Seguramente este pensamiento lo tengan diferentes actores y actrices como personas, fuera del escenario, pero entiendo que en una serie o en un plató no es el lugar. De la misma manera que en sus actuaciones no se concibe que nadie les pida a Faemino y Cansado un posicionamiento público sobre lo que piensan. La gente va al teatro, paga, ríe y se marcha. Quien se apunte, que lo haga, pero como persona.

Quedémonos con lo sustancial y el objetivo cumplido de 'Vinagreta': hacer reír. La vida es tan bonita y a la vez cruel como para no disfrutarla.