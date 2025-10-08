TV3 defiende que la entrevista con Pedro J. Ramírez en 'Col·lapse' no se emitió "por falta de tiempo"

3Cat anunció el pasado fin de semana la entrevista del presentador Jordi González al director de 'El Español' Pedro J. Ramírez en el programa 'Col·lapse', para presentar su último libro, 'Por decir la verdad' (Planeta). Sin embargo, a pesar de que TV3 emitió en antena una promoción previa de esa cita entre los dos periodistas, donde confirmaba que se podría ver durante el programa del sábado noche, nunca llegó a emitirla.

Esta situación generó polémica en las redes sociales, de espectadores que esperaban ver el encuentro entre González y Ramírez el pasado fin de semana. Ahora, fuentes de 3Cat han confirmado a este diario que esa entrevista no se emitió "por falta de tiempo" y que no existen otros motivos más allá de este. Desde la corporación catalana también han afirmado que el encuentro "está grabado y se emitirá otro día". "Está todo bien y no hay ningún motivo más allá de que fueran pasados de tiempo", han asegurado fuentes de la televisión pública catalana.

Anuncio de la entrevista

"Pedro J. Ramírez, en 'Col·lapse', con Jordi González. El sábado por la noche en TV3 y en la plataforma 3Cat", anunciaban en una promoción emitida el mismo sábado entre el 'Telenotícies Migdia' y la información meteorológica. Una entrevista que ya estaba previamente grabada, igual que todo el programa (producido por La Manchester), que se compone de piezas periodísticas previamente preparadas para la emisión durante el fin de semana.

El programa de este sábado 4 de octubre, el segundo de esta nueva etapa del formato, anotó 177.000 espectadores de media con un 14,5% de quota de pantalla. Jordi González volvió a la televisión hace una semana y media, el pasado 27 de septiembre, después de la grave enfermedad que sufrió a principios de año, como relevo de Ricard Ustrell como presentador y director del programa de TV3. El primer programa con González al frente contó con la presencia de la presentadora y actriz Marta Torné y la activista del movimiento LGTBIQ+ Valeria Vegas.

Por su parte, Pedro J. Ramírez se encuentra promocionando la segunda parte de sus memorias, 'Por decir la verdad', que llevan el subtítulo de "El precio de un periodismo insobornable" y narra los años inmediatamente anteriores a su despido de 'El Mundo', marcados por las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, así como por sus revelaciones sobre el 'caso Gúrtel', la doble vida del Rey emérito Juan Carlos I o la gestión de César Alierta al frente de Telefónica.