A los 52 años
Muere la actriz de 'Anatomía de Grey' y 'The Big Bang theory' Kimberly Hébert Gregory
La actriz Kimberly Hébert Gregory, conocida por sus papeles en series como 'The Big Bang Theory', 'Dos hombres y medio' y 'Anatomía de Grey', ha fallecido a los 52 años de edad. Así lo ha comunicado su exmarido y padre de su hijo, el también actor Chester Gregory, que a través de sus redes sociales ha informado que la intérprete murió el pasado 3 de octubre en su casa de Los Ángeles.
En el mensaje, el actor rindió un último homenaje a su expareja, recordándola como una mujer llena de talento. “Eras la encarnación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia”, ha escrito.
También ha querido destacar las lecciones de vida que le dio a él y a los suyos: "Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que nos correspondía".
Trayectoria
Nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston (Tejas), Kimberly comenzó en los escenarios de Chicago a finales de los años 90. La televisión la llevó a convertirse en una cara conocida. En 'Vice Principals' (HBO) interpretó a una doctora. También tuvo papeles secundarios en títulos como 'The Big Bang Theory', 'Dos hombres y medio' y 'Anatomía de Grey', como la asistente presidencial Deborah Curzon.
Más allá de su carrera, Kimberly Hébert Gregory fue una artista comprometida con la autenticidad y la representación. En una entrevista de 2017 confesó: "Ser una mujer negra en Hollywood es un acto de resistencia diaria". Su legado, tanto en la pantalla como fuera de ella, perdura como un ejemplo de integridad, talento y resiliencia.
