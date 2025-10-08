¿Cómo tenemos Eurovisión?

Se está realizando un concurso paralelo meses antes de que tenga lugar el festival de Eurovisión, que en 2026 se celebrará en Viena, Austria, el próximo 16 de mayo… siempre y cuando los humanoides no nos extingamos antes de que ocurra.

No olvidemos el origen fundacional del festival, que es un concurso de canciones en el que compiten las televisiones. Quédense con eso. Nada más. Eso sí: ya ha aparecido la clase política intentando sacar rédito del gran ruido que tiene el festival; unos políticos que posiblemente no hayan visto el festival en su vida, pero ahí están, mostrando la patita.

Este lunes ha sido Alemania quien ha levantado la mano y le ha dicho a la UER, Unión Europea de Radiodifusión y a la vez organizadora del evento: “Ehh… que si expulsas a Israel, yo no participo”. Y no lo ha advertido un cantante alemán que canta 'Los pajaritos' en Benidorm; lo ha asegurado el jefe de gobierno, el Canciller Friedrich Merz. Todo ello muy similar a lo que ocurre en una boda: “Maria Antonia: si se presenta tu cuñado, yo no voy”.

A todo esto, la UER tampoco ha transparentado mucha inquietud cuando algún portavoz le ha cuestionado sobre el futuro del concurso porque la respuesta siempre es: “en noviembre sabremos algo”, sin especificar la fecha, ni orden del día alguno.

Así que momentáneamente y casi sin querer se han establecido dos bandos, como ocurre en las peleas callejeras. Por una parte ya se han pronunciado cinco países que advierten que no concursarán si Israel participa, y que son: Países Bajos, Islandia, Eslovenia, Irlanda y España. Y en el bando contrario, Alemania ha avisado que abandona el festival si la UER expulsa a Israel, país donde reside la empresa de estética Moroccanoil, que paga un pastón patrocinando el festival. Y existe una tercera facción, la más inteligente, formada por una mayoría silenciosa que todavía no se ha pronunciado. Ya ven que Eurovisión tan sólo dura cuatro horas de televisión al año, pero que están dando mucho de sí.

Por aquí tenemos otro juguete llamado Benidorm Fest, y que ya les aviso que acabará en lío. Mañana jueves se conocerán los participantes de una gala que se celebrará a finales de enero. Me pregunto si España no participa en Eurovisión, ¿cual será el premio que tendrá el ganador del Benidorm Fest? ¿La Ruperta? Y sobre todo, ¿cómo reaccionarán los eurofans? Nos vamos a divertir.