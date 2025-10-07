Cristina Villanueva, Candela Peña, Nina y Jordi Basté, las nuevas caras de La2Cat

TVE reformula a partir del próximo 13 de octubre La 2 en Catalunya, que inicia una nueva etapa con una programación mayoritariamente en catalán. Cristina Villanueva, Jordi Basté, Gemma Nierga, Candela Peña, Nina, Danae Boronat, las Mamarazzis (Laura Fa y Lorena Vázquez) y Jacob Petrus serán algunas de las caras que configurarán la parrilla de La 2 Catalunya o, abreviado, La2Cat, el nombre definitivo del canal.

La idea es que la cadena emita un 65 y un 70% de su programación en la lengua de Pompeu Fabra, duplicando el porcentaje de emisión en este idioma, tal y como ha anunciado su director, Oriol Nolis. El canal dejará así de ser una emisora mayoritariamente en castellano con desconexiones puntuales, para convertirse en una cadena con una clara mayoría de contenidos en catalán.

Televisión en directo

La2Cat apostará por franjas en vivo cada mañana y cada tarde, junto a nuevos formatos, reforzando el compromiso de RTVE con la cultura, la lengua y la ciudadanía. "Hemos venido a sumar a la oferta en catalán y ser un espejo de la Catalunya diversa y plural", ha insistido Nolis.

Por las mañanas, habrá una gran apuesta por el directo, desde las 8.00 a las 15.00 horas, con espacios como 'Cafè d'idees', de Gemma Nierga, que se mantiene en la parrilla, y con nuevas ofertas: como 'El segon cafè', un magacín diario de corte social que presentará la periodista Cristina Villanueva desde las 10.35 a las 13.00 horas a partir del 27 de octubre, y 'De cara a barraca', el nuevo programa de deportes con Marc Martín (a las 14.20).

Fútbol en catalán

También habrá retransmisiones de fútbol en catalán. La primera, el 14 de octubre, con el primer partido en catalán por La2Cat, el España- Bulgaria clasificatorio para el Mundial de Fútbol. "Hacía 27años que no había una retransmisión de la selección en catalán", ha destacado Nolis.

Otras de las novedades será un programa de las Mamarazzis sobre la crónica rosa, 'Mamarazzis Pop&Cor', con Laura Fa y Lorena Vázquez (los miércoles a las 22.00); y otro con Candela Peña, 'Una tarda amb...' (los miércoles a las 23.00 horas). La cómica Judit Martín hará rutas insólitas en 'Tot això eren camps', mientras que Nina repasará los momentos musicales de sus invitados en 'Gran Torino', con la pianista Laura Andrés.

Entrevistas de Jordi Basté

'Temps enrere', un programa de producción propia presentado por Montse Soto, pondrá el valor la producción audiovisual en catalán de TVE de décadas pasadas; Jordi Basté propondrá entrevistas sin filtros ni montajes en 'Pla seqüència', y habrá otro programa de emisión semanal, 'L’any que vas nèixer', de la productora Minoria Absoluta ('Polònia', 'Està passant'), con Xavier Bundó (los martes a las 22.00).

A las 19.50, el chef Bosquet propondrá menús saludables en 'Cuina brutal'; Patrick Urbano se hará cargo de 'I tu, què faries?', un espacio de reflexión y pensamiento crítico; Nerea Sanfe estará al frente del concurso 'Fes-me viral', y el actor Peter Vives se hará cargo de un concurso por las tardes.

'Aquí la tierra', en catalán

Aparte del 'Cafè d'idees', continurán espacios como el magacín de tardes de Danae Boronat 'L’altaveu'; 'L’informatiu'; 'La recepta perduda'; 'Aquí parlem', con Lluís Falgàs; 'Punts de vista', con Tània Sàrrias; 'Calidoscopi'; 'Noms propis', con Anna Cler, y 'Va de verd', con Maria Gómez, entre otros.

Además, habrá una versión en catalán de 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus (a las 19.30). "Tengo muchas ganas de hacer tele en catalán", ha afirmado el presentador.

Los programas en castellano que se mantendrán en La2Cat serán 'Saber y ganar', 'Cifras y letras', 'Malas lenguas' y algunos 'prime time' como el cine clásico de los lunes. Aunque se seguirá emitiendo cine en catalán, como hasta ahora.