Cristina Villanueva presentará el magacín matinal de La 2 Cat 'El segon cafè'

La 2 Cat (La 2 Catalunya) se pondrá en marcha a partir del próximo lunes 13 de octubre y, con ella, la nueva programación en catalán de la cadena. Uno de los puntales de su renovada parrilla será 'El segon cafè', un magacín diario que tomará el relevo, cada mañana de lunes a viernes, del 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga. Estará presentado por la periodista catalana Cristina Villanueva, que regresa a TVE después de 19 años en La Sexta.

El programa, que se emitirá desde las 10.35 a las 13.00 horas y que comenzará su andadura televisiva el próximo 27 de octubre, corre a cargo de Videre Cat, productora con base en Catalunya propiedad de Prensa Ibérica. Al frente de la producción ejecutiva de 'El segon cafè', que tendrá a la periodista Elisabet Cortiles como copresentadora, estarán Beatriz Maesso y Guillem Carol.

De Olga Viza a Pepa Fernández

Entre sus colaboradores habrá nombres como Olga Viza, Pepa Fernández, Joan Herrera, Marta Pascal y Guillem Sánchez. Su presentadora destaca la presencia femenina. "El 90% serán mujeres", afirma.

El programa se plantea como un espacio donde la actualidad se abordará desde un enfoque más humano, dando voz a historias cercanas, sin renunciar al entretenimiento, pero siempre con un fuerte vínculo con los hechos del día. "Un formato con un estilo directo, ágil y con ritmo", señalan desde la productora.

Entrevista con la periodista Cristina Villanueva / RICARD CUGAT

"Apostamos por un programa con una mirada propia, marcado por la personalidad de su presentadora, que sepa conectar con la audiencia desde la cercanía, la frescura y la autenticidad. Pero, sobre todo, buscamos estar anclados a la actualidad: los temas del día serán siempre nuestro eje y nuestra razón de ser", añaden.

Salud mental y bienestar personal

'El segon cafè', que contará con un equipo de reporteros para tratar los temas de actualidad, incluirá secciones dedicadas a la salud mental, el bienestar personal, el deporte y consejos de consumo diario. "Va a tener un poco de todo, sin olvidar el pulso de la calle, porque no deja de ser un programa para ponernos al día por la mañana", comenta Cristina Villanueva, que completará la oferta informativa matinal de La2Cat después de el 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga.

"Su programa lleva una parte muy informativa, mientras que nosotros somos 'El segon cafè', ese que te tomas con las amigas si tienes un huequito, en el que charlas de otras cosas de manera reposada. Es esa filosofía de estar juntos y de compartir", agrega Villanueva.