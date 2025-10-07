¿Y los dibujos animados?

Los dibujos animados ya no aparecen en la televisión generalista. No salen. Ya no existen. En la pantalla grande los dibujos sí se emiten porque dan dinero, cobrando el precio de las entradas en los cines; pero la televisión de siempre ha olvidado este género que queda casi en exclusiva para las grandes producciones.

No me creo que la industria de la animación, que no es pequeña, ya no dé dinero. Imposible. Walt Disney inició este histórico negociazo mundial de los dibujos con las andanzas de Micky Mouse (a mi jamás me hizo la más mínima gracia este ratón) y siguió con Minnie, Pato Donald, Gooffy, Mulan, Simba, Winnie the Pooh… y callo, porque algunos de estos nombres podrían pertenecer a la delantera del Getafe.

En paralelo pondré un meridiano ejemplo. La radio suele quejarse de que los niños, en una escala que va entre los siete años y la adolescencia, ya no la escuchan, que la chavalería la ha abandonado. Correcto. Es así.

La radio debería reconocer que en los últimos 20 años han sido sus gestores, los famosos consultores de la propia industria, quienes se han encargado de expulsar a una audiencia infantil, que ya tenía, dejando de emitir programas exclusivos para niños. No es que yo tenga razón: es que es un hecho. En todo el espectro radiofónico ya no existen programas de radio dirigidos a niños. Si la radio no les da programas, no van a venir a escucharte. Y cuando papá o mamá les llevan al colegio en coche, escuchan la radio que deciden papá o mamá.

La coartada utilizada por la es demasiado barata: para qué emitir programas infantiles si los estudios de audiencia, el famoso EGM, no pregunta a los niños. Es cierto: no les preguntan, luego no salen. Las encuestas se realizan a mayores de edad, muchos de ellos padres. Si hubiese programas infantiles, los propios padres podrían contestar que escuchan programas dirigidos a niños. Miren qué fácil.

Pues con los dibujos en televisión pasa lo mismo. Alguien me dirá que para emitir dibujos animados ya está Clan TV, o el 3XL, que aglutinan este sector de la población. Mi duda, o quizás mi certeza, consiste en que económicamente sea rentable montar la estructura de todo un canal, emitiendo 24 horas. ¿No será mejor, y mucho más barato, concentrar los dibujos en una o dos horas concretas en un canal generalista? Darán más share y costarán mucho menos.