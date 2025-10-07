Cristina Villanueva llega a La 2 Cat: "Vamos a mostrar la Catalunya real, que es muy plural y diversa"

El próximo lunes 13 de octubre, TVE pone en marcha La 2 Cat, ampliando significativamente la oferta de programación en catalán con el objetivo de acabar convirtiéndose en una cadena casi al cien por cien en esta lengua. Uno de los puntales de la nueva parrilla será el magacín 'El segon cafè' (de lunes a viernes, 10.35 a 13.00 horas), que cogerá el relevo del 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga a partir del 27 de octubre. Lo capitaneará la periodista Cristina Villanueva, que iniciará así una nueva etapa después de 19 años en 'La Sexta noticias'.

¿Qué se va a encontrar la audiencia en 'El segon cafè'?

Será un programa basado en la actualidad, en estar mucho en la calle con los ciudadanos, y con una parte muy de magacín de mañana con las preocupaciones de la gente. Estoy hablando de salud mental, de bienestar personal, de deporte, de consejos de consumo diario... Va a tener un poco de todo, sin olvidar el pulso de la calle, porque no deja de ser un programa para ponernos al día por la mañana.

¿Lo presentará en solitario?

Tendré a Elisabet Cortiles en el plató como copresentadora, dando las últimas horas, más datos... Y tendremos a reporteros por toda Catalunya.

La información ya la habrá abierto justo antes Gemma Nierga en La2Cat con el 'Cafè d'idees'.

Su programa lleva una parte muy informativa, mientras que nosotros somos 'El segon cafè', ese que te tomas con las amigas si tienes un huequito, en el que charlas de otras cosas de manera reposada. Es esa filosofía de estar juntos y de compartir.

¿Tenía ganas de presentar en catalán?

Sí, tenía muchas ganas. Ha sido un regalo muy bonito poder volver a casa y, además, a TVE, donde comencé. Es como cerrar el círculo. Ha sido maravilloso reencontrarme con gente con la que empecé, que me han recibido con mucho cariño. En el momento actual, en el que el mundo está tan crispado y donde predomina el odio, encontrar ese amor me ha venido estupendamente. A veces se olvida que la televisión se hace con equipos y es muy necesario tener esa sensación de que no estás solo, sino que tienes a otros profesionales que te sostienen, y tú a ellos.

Entrevista con la periodista Cristina Villanueva / RICARD CUGAT

¿Le ha echado el ojo a la competencia, sobre todo a TV3, la otra cadena en catalán? Coincidirán con 'Tot es mou'.

No la he mirado mucho. Piensa que llevo 19 años en Madrid. Veía algunas cosas de TV3, como los 'Telenotícies', pero por las mañanas no veía 'Tot es mou'. Pero ahora mismo no estoy pensando en la competencia, sino que estoy más centrada en lo que queremos hacer.

Hay programas con el sello muy personal de su presentador. ¿Este tendrá la marca de Cristina Villanueva?

Sí. Desde el momento que han contado conmigo para todo, para idear la estructura, para mostrar la Catalunya real en la que vivimos, que es muy plural y diversa...

¿Se ha tenido que poner las pilas con el catalán o lo seguía hablando en Madrid?

En Madrid lo he usado poco. Aquí he mantenido el contacto con muchos catalanes y nos encontrábamos en días señalados, así que lo he mantenido. Me pondré las pilas con expresiones que a lo mejor no usas tanto como haciendo un programa diario de dos horas y media. Una de las cosas que quiero incorporar en el programa es una unidad lingüística no solo para mí, sino para todo el público, para corregir esos fallitos que hacemos siempre de forma continuada. Al final yo soy castellanohablante, soy hija de la normalización lingüística porque aprendí catalán en mi colegio y con mis amigos. Soy una persona completamente bilingüe y, por supuesto, seguro que tengo fallos, igual que los tengo en castellano. A lo mejor usas más una palabra que no es incorrecta, pero para la que un catalanohablante utilizaría otra expresión. Pero eso también es la Catalunya real.

¿Fue difícil dar el paso de dejar La Sexta después de casi dos décadas en la cadena?

No fue fácil porque en La Sexta he estado muy bien. Allí explosioné a nivel profesional, aunque llevaba todo lo aprendido en TVE, que es la mejor escuela porque tiene profesionales en todos los ámbitos de los que te empapas y aprendes. La Sexta me dio la oportunidad de darme cuenta de todo lo que sabía y de ponerlo en práctica. De repente me encontré con algo que ha hecho muy poquita gente, que es empezar una tele completamente desde cero. Pero después de 19 años a veces tienes la sensación de que te has amoldado o acoplado, no sé cómo definirlo. Necesitaba un cambio, por mi familia y por mí.

Entrevista con la periodista Cristina Villanueva en la redacción / RICARD CUGAT

Un cambio que también le permite conciliar mejor con la familia.

Conciliar, quitarte culpa y decir: He hecho lo que tenía que hacer, a pesar de haberle robado tiempo a mis hijas, pero es que eso es la vida, porque también me han tenido en otros momentos y no pasa nada. Pero ha llegado el momento de darles esa otra oportunidad y de aligerar mi mochila de la culpa, que muchas veces la llenamos con piedras que no tienen ningún sentido. He podido vaciarla.

A las cadenas públicas se les suele achacar injerencias políticas. Usted ya trabajó en TVE, y ahora que vuelve, ¿qué opina de esas quejas hacia la cadena?

Yo siempre he trabajado con periodistas y profesionales del medio, nunca con políticos.

¿No tendrá en 'El segon café' entrevistas con políticos?

No. Vamos a buscar la parte más social, aunque siempre hay una parte legislativa o política. Pero lo que a mí me gustaría es huir de la confrontación, de dividir por dividir y de sembrar el odio. Llevamos mucho tiempo viviendo juntos y no vamos a dejar arrastrarnos por eso porque ahora el odio sea lo que mueve las redes, que es lo que está en boga.

¿Su fichaje por TVE conlleva tener otro programa, pero a nivel estatal?

Estamos trabajando en un proyecto de un programa de reportajes que esperamos poner en marcha a partir de enero. La cadena ya tiene espacios de reportajes, así que estamos intentando hacer un formato diferente.

¿Cree que TVE necesitaba ampliar la programación en catalán, saldar esa cuenta pendiente con el público de Catalunya?

TVE fue la primera tele en tener contenido en catalán, ya desde Miramar. No sé si es una deuda, pero es una seña de identidad porque ha tenido siempre esa aspiración.