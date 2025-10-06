Un triple para Tv3

Después de diez temporadas sin básquet en TV3, la casa ha recuperado para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera, la emisión de un partido de la Liga ACB para su antena. Parafraseando al deporte de la canasta, es una buena noticia que suma un triple: para el baloncesto, para un canal que había quedado huérfano de la mejor liga europea de baloncesto, pero sobre todo para el catalán. Ayer domingo vimos el primer partido, con la retransmisión del Granada-Joventut (65-87 pels de Badalona), que fue locutada por la pareja compuesta por Víctor Lavagnini y Nacho Solozábal, con los comentarios a pie de pista de Ruth Gumbau.

Bien. Habrá que mejorar un pelín el tono y las inflexiones de voz entre ellos, aunque seguro que poco a poco nos iremos familiarizando con este relato, porque es evidente que, tratándose de básquet, eché en falta a todo un tótem como Jordi Robirosa, porque cuatro décadas no se olvidan de la noche a la mañana.

El propio Robirosa me explicó hace unos días (en una videoentrevista que podremos ver este próximo domingo inaugurando la segunda temporada de la sección Més Barcelona, en la sección digital de El Periódico) que gran parte del mérito del retorno de la Liga ACB para TV3 (y por supuesto en catalán) es responsabilidad del conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez. Puestos a repartir triples, anotemos uno para el conseller.

Aunque todavía no me han sabido confirmar si la emisión por TV3 va ligada a la inclusión de unos spots de DAZN, tenedora de los derechos de la liga, resulta importante valorar la inclusión del marcador, las estadísticas y otros chyrons (los rótulos, vamos) en catalán. En suma, una buena y acertada noticia.

Como manifestó Rosa Romà, presidenta de la CCMA (y desde el pasado mes de julio también presidenta de la FORTA, Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, que incluye doce cadenas de ámbito territorial) y lo hizo de manera muy elegante, todo sea dicho, en una entrevista concedida a Ricard Ustrell, a El matí de Catalunya Ràdio, cuando aseguró que “a veces acertamos y a veces nos equivocamos”, cuando Ricard le cuestionó sobre la emisión que TV3 perpetró del programa Bestial. En el básquet, acertó. Seguramente por eso, TV3, o como se llame ahora, evitó promocionar el programa con la misma insistencia que la del día del estreno. Mejor.