Bob Pop, el excolaborador de Buenafuente que se postula para la alcaldía de Barcelona

Roberto Enríquez Higueras (Madrid, 1971), más conocido como Bob Pop, es casi un hombre del renacimiento: escritor, guionista, colaborador de radio y televisión, comunicador, activista LGTBI, bloguero, crítico de televisión, experto en moda... Y ahora también aspirante a político. Así lo ha anunciado este lunes 6 de octubre en la Cadena SER, donde ha asegurado que se está "planteando" postularse "en serio" a las próximas municipales de Barcelona por los Comuns.

"A mí encantaría estar en una alcaldía con Ada. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento? Yo me someto a todos los procesos participativos, tanto internos como externos, de la organización. Me pongo en manos de los Comuns, de las primarias y de todo", ha comentado.

De 'En el aire' a 'La familia de la tele'

Conocido por sus colaboraciones televisivas en programas de Andreu Buenafuente como 'En el aire' y 'Late motiv' (en este último también ejerció como subdirector y llegó a estremecer a la audiencia con el relato de su violación), así como por su consultorio de temas diversos en el 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, lo cierto es que a Bob Pop labia no le falta. Lo ha demostrado últimamente en sus participaciones en el '59 segundos' de Gemma Nierga en La 1 de TVE o en el efímero 'La familia de la tele', donde se convertía en una especie de voz del pueblo.

Pero sus proyectos televisivos más personales han sido 'Bob in translation', programa de la plataforma 3Cat donde aprendía catalán mientras conversaba con personas del colectivo LGTBIQ+, y, sobre todo, la serie del canal TNT 'Maricón perdido'. En esta ficción recreaba su vida y la aceptación de su homosexualidad, mezclando el drama con algunos momentos más cómicos.

Esclerosis múltiple

También ha protagonizado diversos espectáculos teatrales (como 'Hablar no sirve. De nada') y ha publicado ocho libros. El primero lo escribió en un momento delicado de su vida. Fue en 1998, cuando tenía 27 años, y le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Una de las formas que encontró para enfrentarse a ese diagnóstico, que con los años ha acabado llevándole a una silla de ruedas, fue escribir un poemario, 'De cuerpo presente', editado por La Uña Rota, que supuso su debut literario. Veintisiete años después, en 2024, amplió esta obra con una cara B con nuevos poemas.