'Bestial' baja en su segundo día de emisión con su cambio de horario

El pasado domingo 28 de septiembre, el estreno de 'Bestial', el nuevo programa de TV3 presentado por Bibiana Ballbè, no convenció demasiado al público. El 'show' recibió una lluvia de críticas en las redes, aunque no obtuvo una mala media de audiencia, con un 9,9% de cuota de pantalla y 132.000 espectadores.

Sin embargo, analizando la evolución de la audiencia, quedó claro que su seguimiento fue claramente a la baja. En el día de su estreno, 'Bestial' partía del espectacular 30,5% de cuota de pantalla y 593.000 espectadores de media que había logrado justo antes el Piromusical de la Mercè en TV3.

Desinflándose

El inicio de 'Bestial' todavía congregó a algunos de esos espectadores que siguieron el espectáculo musical, manteniendo un 26,7% de audiencia. Sin embargo, poco a poco se fue desinflando. Diez minutos más tarde ya había caído al 15,8% y, pasados diez minutos más, se quedó con un 10,6%.

Al terminar el programa solo había un 3,9% de audiencia y una media de 44.000 espectadores. El programa finalmente anotó un 9,9% de cuota de pantalla de media y 132.000 espectadores.

Para su segundo día de emisión, TV3 movió ficha y desterró el programa del 'prime time', colocándolo a las 23.15 horas, después de la miniserie británica Els assassinats d'Steelport'.

De Quim Masferrer a Martina Klein

En esta segunda entrega, el programa de Ballbè, que se rueda en la sala barcelonesa La Paloma, contaba con entrevistas al actor Quim Masferrer, más conocido como 'El foraster'; la soprano Serena Sáenz, y la modelo y presentadora Martina Klein.

Pero el retraso en su horario de emisión ha hundido todavía más al 'show', que este domingo 5 de octubre se quedó con un 5,2% de cuota y 57.000 telespectadores.