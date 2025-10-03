Discovery Channel explora el espacio durante una semana

Un año más, la programación del canal de pago Discovery se llena de estrellas, propulsores y la emoción de asomarse a los mayores enigmas del cosmos. Del sábado 4 al viernes 10 de octubre, cada noche desde las 22.00 horas, regresa la Space Week de Discovery Channel, que invita al público a embarcarse en un viaje más allá de la atmósfera a través de misiones pioneras, tecnologías revolucionarias y descubrimientos que están redefiniendo lo que la humanidad sabe del universo.

Durante siete días consecutivos, los espectadores podrán viajar a los confines del universo para descubrir cómo la humanidad está conquistando nuevas fronteras en el espacio. La programación temática de la Space Week 2025 de Discovery Channel incluye el estreno internacional de la serie documental 'Aurora', siete episodios en 'prime time' que combinan CGI de última generación, archivos inéditos y entrevistas con los protagonistas de la exploración espacial.

Imágenes del cosmos

Cada noche, desde las 22.00 horas, el canal ofrece una nueva entrega de esta gran producción, junto a documentales, especiales de investigación y formatos de divulgación que harán desfilar por pantalla las imágenes más espectaculares del cosmos. Una amplia oferta que se multiplica durante toda la semana con títulos como 'Secretos del universo con Morgan Freeman', 'NASA: documentos desclasificados', 'La historia del Universo' y 'Last Exit: Space'.

El plato fuerte de la Space Week 2025 en Discovery Channel es el estreno de 'Aurora', una ambiciosa serie documental de siete episodios que se emitirá cada noche, del 4 al 10 de octubre, a las 22.00 horas. En cada entrega, este trabajo propone una aventura única: 'Asteroides y cometas': la nueva fiebre del oro espacial; 'Marte 2020': huellas humanas en el planeta rojo; 'Programa de tripulación comercial': la conquista privada del espacio; 'Regreso a la Luna': bases permanentes en nuestro satélite; 'Telescopio espacial James Webb': los ojos más potentes jamás lanzados; 'Órbita': la órbita de la Tierra como laboratorio y trampolín, y 'Horizonte de sucesos': el límite de la física en torno a los agujeros negros.