TV3 retrasa la emisión de 'Bestial', el programa de Bibiana Ballbè, después de la lluvia de críticas

El pasado domingo, TV3 estrenó una de sus apuestas de la temporada, 'Bestial', un programa en el que Bibiana Ballbè entrevistaba a personajes en la sala barcelonesa La Paloma. Sin embargo, el 'show' recibió una lluvia de críticas en su primer día de emisión. Para este domingo 5 de octubre, el programa sufrirá un cambio en su horario de emisión y no se ofrecerá a las 22.05, sino que se retrasará hasta las 23.15, después de la miniserie británica 'Els assassinats d'Steelport'.

Desde 3Cat aseguran a EL PERIÓDICO que este cambio ya "estaba previsto" con anterioridad y que, de hecho, la franja de 'prime time' de TV3 de los domingos "siempre ha sido para el programa '30 minuts'". Como el veterano espacio de documentales todavía no ha estrenado su nueva temporada, ya que lo hará en próximas semanas, este domingo su hueco lo ocupa la miniserie británica.

"Las programaciones son mutables y pueden cambiar por muchos temas", añaden desde 3Cat, que recuerdan que ya pasó algo parecido con la serie 'Jo mai mai', que se estrenó en TV3 y luego pasó a la plataforma de la cadena.

Sin embargo, en las previsiones de programación enviadas a los medios el pasado 25 de septiembre (tres días antes del estreno de 'Bestial'), el programa de Bibiana Ballbè todavía aparecía a las 22.05 horas y justo después, a las 23.45, estaba programada 'Els assassinats d'Steelport'.

Las palabras de Rosa Romà

Las cadenas suelen realizar este tipo de cambios de última hora en su parrilla, pero incluso Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha reconocido el estreno fallido de 'Bestial'. Lo hizo el pasado miércoles, en una entrevista con Ricard Ustrell en 'El matí de Catalunya Ràdio'. "Con los contenidos audiovisuales, a veces acertamos y otras veces no", comentó la directiva.

Tampoco la audiencia acompañó al estreno. El 'show' de Ballbè partía del 30,5% de cuota de pantalla y 593.000 espectadores de media que había logrado justo antes el Piromusical de la Mercè.

El inicio de 'Bestial' todavía congregó a algunos de esos espectadores que siguieron el espectáculo musical, manteniendo un 26,7% de audiencia. Sin embargo, poco a poco se fue desinflando. Diez minutos más tarde ya había caído al 15,8% y, pasados diez minutos más, se quedó con un 10,6%.

3,9% de cuota final

Al terminar el programa solo había un 3,9% de audiencia y una media de 44.000 espectadores. El programa finalmente anotó un 9,9% de cuota de pantalla de media y 132.000 espectadores.

Las críticas también fueron múltiples en las redes, donde la audiencia lamentó el deterioro en los formatos y las apuestas de la televisión pública. Incluso nombres reconocidos de la cadena, como Salvador Alsius y Pol Izquierdo, lamentaron la poca calidad del nuevo 'show'.