La tercera temporada de 'Clímax' llega a EVA con citas renovadas y doble emisión semanal

Los cupidos más imprevisibles de Catalunya vuelven a la pantalla. 'Clímax', el 'dating show' de EVA, el canal de 3Cat enfocado en las redes sociales, estrena su tercera temporada con doble cita semanal y una mecánica completamente renovada.

Después de dos entregas en las que más de 200 catalanes se lanzaron a buscar el amor en el plató, el programa vuelve con un nuevo decorado, un formato de citas innovador en el que la palabra será el arma principal de seducción y una mayor apuesta por la conversación digital, con la participación de destacados creadores de contenido.

Los nuevos capítulos se estrenan el domingo 5 y el martes 7 de octubre, de la mano de sus presentadores habituales, Gerard Querol (Gerry) y Carla Junyent.

Un 'dating show' diferente

Con un tono desacomplejado, inclusivo y feminista, 'Clímax' mantiene el ADN de sus anteriores entregas: un espacio LGTBIQ+ friendly, abierto a relaciones diversas y auténticas. Ahora, además, amplía su presencia en el entorno digital con la participación de algunos de los creadores de contenido más destacados del país.

La gran novedad llega los martes, con un formato disponible en YouTube EVA y la plataforma 3Cat. En esta mecánica, una persona protagonista conocerá a dos pretendientes únicamente a través de la voz, sin verlos. Cada aspirante contará con el apoyo de uno de los presentadores, que ejercerán de defensores. Como siempre, un cupido VIP ayudará en la elección final.

"Estilo macarra"

“Estoy en un momento personal de cambio y eso conecta con el espíritu de esta nueva etapa de 'Clímax'”, asegura Gerry, que define la temporada como “una mejora profunda, adaptada a los nuevos tiempos, con contenidos más maduros y atractivos, pero sin perder el estilo macarra que siempre nos ha caracterizado”.

Por su parte, Carla Junyent subraya que afronta esta edición con “ganas, fuerza e ilusión”. Para ella, la nueva mecánica es “fresca, innovadora y muy alineada con los nuevos hábitos de consumo audiovisual”. Y añade: “'Clímax' fue pionero y, aunque ahora hay más programas de citas en catalán, el nuestro sigue siendo único. Nos espera una temporada brutal, muy divertida y que enganchará al público”.

Inscripciones abiertas

El 'casting' para participar sigue abierto: jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran vivir la experiencia, ya sea para encontrar el amor o simplemente para conocer gente nueva, pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web oficial: www.climax.cat