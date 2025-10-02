¿Quien decide el algoritmo en las redes?

No me tomo un té verde por las mañanas, ni por las tardes. Me vale con un poleo menta, de los que igual caen tres al día, y tan feliz. En redes sociales han aparecido recientemente una colección de nuevos nutricionistas (así se hacen llamar, aunque he visto a pocos que muestren el título) que te aconsejan que realices un desayuno, o un brunch, que mola más, con poca grasa, mucha proteína, nutritivo que contenga una tostada con un aguacate, chía, frutos rojos, queso cotage (del que hace tres años no mencionaba nadie), dos lonchas de pavo, un huevo benedictino con salsa holandesa por encima… Acabas de preparar el desayuno y ya empalmas con la hora de comer.

Mi consejo, y no soy nutricionista, es el siguiente: apuesten por un simple bocadillo de atún. Cortas el pan, vacías la lata, de la que siempre queda trozos de atún en aquel reborde… y listos. U otra propuesta: con tres huevos duros y dos tostadas con aceite de oliva, aguanto hasta la hora de comer. Además para mí, donde haya un café con leche bien calentico y sin azúcar que se quite el matcha, o mejunjes similares.

Quienes publican un video realizado por Inteligencia Artificial, ¿no se dan cuenta que canta un huevo? ¿No perciben que el movimiento de ese video resulta nada creíble? Ese elefante que se lanza desde un trampolín a una piscina, o ese perro al que alguien salva en el último segundo de morir atropellado por un tren… ¿Quién lo compra? ¿Qué pretende el algoritmo?

Estas recetas milagrosas del tipo: “Adelgaza cuatro kilos en quince días”, manifestándolo así, sin vergüenza, sonrojo, ni justificante médico que lo acompañe: todo un atentado a la salud y un monumento a la mentira.

Si una red social, de la que resulta curioso que las más importantes pertenezcan a una misma empresa como Meta, es capaz de censurar un pezón o un pene, algo natural e inherente al ser humano, debería existir algún filtro de de verificación para todas estas mierdas que pagan por anunciarse. Bien pensado, si no existe filtro alguno para las fake news de Donald Trump, o de la izquierda, lo van a poner para que pagues por anunciar recetes de desayunos.

Hace poco me apareció un video en el que una joven, mirando a cámara, aseguraba: “Es muy fácil ganar 50.000 euros al mes, con la IA, en automático y sin dar la cara”. Eso sí, verificado con un único propósito: “Me encanta ayudar a la gente”.