Rosa Romà, sobre la polémica de 'Bestial', el nuevo programa de Bibiana Ballbè en TV3: "Con los contenidos audiovisuales, a veces acertamos y otras veces no"

El 'talk show' 'Bestial' se estrenó el pasado domingo en TV3, presentado por Bibiana Ballbè, envuelto de polémica. Desde su llega a la programación semanal, el formato de 3Cat ha recibido muchas críticas a través de las redes sociales. Hay quien habla del deterioro en los formatos y las apuestas de la televisión pública, otros critican directamente a la presentadora escogida para el formato y, finalmente, hay quien lamenta el poco uso, y en ocasiones erróneo, de la lengua catalana.

Este miércoles, Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha acudido a 'El matí de Catalunya Ràdio', presentado por Ricard Ustrell, y se ha pronunciado sobre las críticas y la conversación que se ha generado en las redes sociales estos días. "No he visto el estreno de 'Bestial', pero sí que sé toda la polémica que ha producido", ha asegurado Romà.

La presidenta ha confirmado que el programa nace de una aportación de capital del Departament de Cultura del Govern a la CCMA para producir contenidos audiovisuales con el objetivo de promover la cultura y el catalán. En concreto, la Generalitat aprobó destinar un total de seis millones de euros para proyectos audiovisuales entre 2025 y 2028. Dentro de esta convocatoria también fue elegido el programa 'Fanzone', de Gerard Romero, y la segunda temporada de 'Club Tàndem', de Juliana Canet y Marina Porras.

"Las aportaciones de Cultura nos permiten hacer nuevos contenidos y el equipo de TV3 que escoge ese contenido es el mismo que, a través de esas ofertas, han escogido 'Tor', 'Cita Bestial' y 'Eufòria'", ha aclarado Romà, citando otros ejemplos que sí que han tenido éxito en la cadena.

"Con los contenidos audiovisuales, a veces acertamos y otras veces no", ha expresado la publicista. Sin embargo, Romà ha querido remarcar que "no puede haber dudas de que es un equipo directivo que tiene mucho acierto con los contenidos que han escogido", ha zanjado.