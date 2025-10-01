Una idea para los Ondas

Esta es la única idea que me queda antes de que se acabe el mes, que, oh casualidad, finaliza hoy. La idea va sobre la radio, y en concreto sobre los premios Ondas, que cumplen este otoño su edición número 72.

Desde el pasado 10 de julio se abrieron las candidaturas para medios o profesionales que entienden que merecen el honor de disponer de un caballito en casa. El cierre de propuestas finaliza este viernes tres de octubre. Sí: soy consciente de que no llego a tiempo.

Ràdio Barcelona, organizadora de los Ondas, establece varias categorías divididas en: mejor programa, mejor espacio de proximidad, mejor idea radiofónica, mejor trayectoria o labor profesional, mejor pódcast y mejor programación especial, donde sospecho que Àngels Barceló tiene muchos puntos para obtener el Ondas por el programa que recientemente realizó desde la frontera con Gaza. Y sin duda también lo merecen los Carlos: Herrera y Alsina, donde convierten su palabra en un espectáculo cada vez que salen de la radio con un micrófono en la mano.

Creo que el jurado debería sopesar la categoría de mejor sección de un programa. Los magazines, o los espacios menos duraderos, se nutren de secciones, y conozco a bastante gente que sólo escucha secciones de programas, ahora tan fáciles de recuperar con la aportación de la radio a la carta.

Las secciones son como si fueran el relleno de los canalones, porque a su vez cada una tiene su título propio, su sintonía propia y su propio autor, que suele dialogar con quien presenta el programa. Las secciones por tanto se convierten en micro programas introducidos en el interior de un programa mayor.

Hace poco escuché una maravillosa sección realizada por Christian García titulada “la factoria d’emocions”, emitida dentro de 'La tarda' de Catalunya Ràdio que presenta Francesc Garriga. Christian, quien perdió la vista hace pocos años, dialoga con personas a quienes la vida les ha colocado una adversidad para encontrar una oportunidad, casos del filósofo Francesc Torralba, quien perdió un hijo, o la encantadora Carme Elias, que sufre Alzheimer. Si uno la escucha en el interior de un vehículo, debe detenerse para escucharla con calma.

Y que alguien me diga que este trozo de radio no merece un Ondas. Pero… hoy en día no tiene cabida. Así que viva la radio y sus secciones. Y a ser posible, sin las putas cámaras.