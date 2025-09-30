Iván Rojo, primer expulsado de 'OT 2025', tras la polémica: "Si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo"

Iván Rojo se convirtió este lunes en el primer expulsado de 'Operación Triunfo 2025', un título que no siempre es fácil de llevar. Su paso por la Academia no ha estado exento de polémica y, en solamente dos semanas, ha sido uno de los concursantes que más conversación ha generado en las redes sociales. Primero, por sus comentarios sobre supuesta la repercusión que iba a tener fuera, llegando a afirmar que estaba seguro de que su ciudad estaría completamente volcada para salvarlo. Pero también por comentar junto a sus compañeros Max, catalán, y Tinho, gallego, su punto de vista sobre las lenguas cooficiales. El vallisoletano llegó a defender que, si viaja a Mallorca, deberían de hablarle en castellano porque el mallorquín "no es una lengua oficial".

"Todos somos humanos, todos tenemos una vida diaria y todos decimos cosas que luego podemos estar en desacuerdo o mantener, y eso son cosas que uno para uno valora en su rutina y cada uno verá cómo lo tiene que hacer", declara este martes el participante del programa de Amazon Prime Video. "A nivel interno, si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo, porque a cada uno le pueden afectar las cosas y hay que saber también ser honesto", declara. "Pero yo estoy tranquilo porque no siento que haya generado internamente algo en mí con lo que estoy en desacuerdo conmigo", añade el joven, de 23 años.

No obstante, el cantante, que interpretó 'It's my life', de Bon Jovi, asegura que todavía no ha entrado en redes sociales y no tiene todavía "la información integrada" sobre lo que ha ocurrido. "Con las redes me quiero dar mi espacio, todavía no me he metido ni creo que sea bueno a nivel de salud mental", valora.

Una experiencia estimulante

La directora de la Academia, Noemí Galera, llegó a declarar en el programa 'Conexión OT' que Iván no estaba "aprovechando nada su paso" por el programa. "Está todo el rato pensando en cosas externas", sentenció. "Tuve una charla con Noemí en la que ella me decía que, como yo había hecho tantos intentos para estar allí y había estado muchos años queriéndolo, ella no quería que yo sintiese que no había sido la experiencia completa que yo me esperaba", ha explicado ahora el 'triunfito'.

"Personalmente, no es que haya estado pensando en lo que estaría pasando fuera, porque de ninguna manera te puedes imaginar nada porque estás completamente aislado, sino que, por mi manera de ser, igual me he centrado más en la imagen que podía estar dando fuera", ha comentado. Sin embargo, considera que todavía no es del todo consciente de cómo ha sido su paso por el 'talent show': "Es algo tan estimulante que, mientras lo estás viviendo, no te da tiempo de estar viendo realmente lo que está pasando. Creo que es algo que llega a ser real cuando ha pasado y lo ves con perspectiva".

El concursante asegura que todavía no ha tenido tiempo para analizar "cómo ha ido" ni cuál ha sido la imagen que ha proyectado en el exterior, pero se encuentra "tranquilo por el 'feedback'" que ha recibido de sus compañeros en su relación íntima. "Estoy tranquilo porque creo que me he dejado conocer y que he sido yo mismo", zanja.

Notoriedad musical

A pesar de haber estado solamente dos semanas en el programa, Iván se muestra satisfecho tras su paso por el concurso: "No me importa ser el primero, el tercero o el último en salir, porque las dos semanas que he estado ahí las he vivido y exprimido al máximo". "Me quedo con que hemos creado una gran familia, tanto con los compañeros como con los profesores, y con que, después de mucho tiempo soñando, trabajando y moviendo piezas en mi vida para estar aquí, lo he conseguido. Ha sido cortito, pero muy intenso", declara.

A pesar de que todavía no tiene claro cómo afrontará su carrera musical, Iván ha asegurado que tiene "muchas ganas de crear un proyecto que sea chulo, que tenga peso, que sea inteligente, que tenga notoriedad musical" y, sobre todo, crear un concepto que le represente y "que las personas puedan recurrir a él para transitar sus emociones"