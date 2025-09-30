Quiénes han sido los concursantes nominados en la Gala 2 de OT 2025

La segunda gala de Operación Triunfo 2025, celebrada el lunes 29 de septiembre, marcó un punto de inflexión en la edición al definir no solo la primera expulsión, sino también a la nueva pareja de concursantes que se enfrentará al veredicto del público durante la próxima semana. La noche estuvo cargada de tensión, actuaciones memorables y decisiones cruciales que comenzaron a perfilar las trayectorias de los participantes dentro de la academia. Tras una intensa semana de ensayos y convivencia, los primeros nominados, Claudia Arenas e Iván Rojo, fueron los encargados de romper el hielo con sus defensas individuales, un momento decisivo que culminó con la despedida de uno de ellos y la nominación de dos nuevos compañeros: Max Navarro y Salma de Diego.

La despedida de Iván Rojo y la salvación de Claudia

La gala arrancó con el duelo de los primeros nominados de la edición. Claudia Arenas e Iván Rojo se subieron al escenario para defender su permanencia con dos propuestas muy diferentes. La alicantina optó por una interpretación íntima y personal de "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega, acompañándose del piano, un gesto que, según sus propias palabras, le permitió sentirse "más ella". Su actuación, cargada de emotividad, conmovió tanto al público como a ella misma. Por su parte, el vallisoletano Iván Rojo apostó por la energía y el rock con el icónico "It's My Life" de Bon Jovi, buscando demostrar su versatilidad y su capacidad para conectar con la audiencia a través de un registro más potente.

A pesar de la calidad de ambas actuaciones, el público tuvo la última palabra. Con una votación abrumadora, la audiencia decidió que Claudia Arenas debía continuar su formación en la academia, otorgándole un contundente 84% de los votos. En consecuencia, Iván Rojo se convirtió en el primer expulsado de OT 2025, protagonizando una emotiva despedida junto a sus compañeros. Este momento sirvió como un duro recordatorio para el resto de los concursantes sobre la exigencia del formato y la importancia del apoyo del público.

El veredicto del jurado y la salvación de los profesores

Superada la primera expulsión, la gala continuó con las actuaciones grupales e individuales restantes. Uno de los momentos más esperados fue la elección del Nómada Favorito de la semana, un reconocimiento que recayó en Guille Toledano, quien se ganó el favor del público con un 25% de los votos y, con ello, la inmunidad y el privilegio de cruzar la pasarela directamente. Sin embargo, la calma duró poco, ya que llegó el turno de las valoraciones del jurado, compuesto en esta ocasión por Leire Martínez, entre otros.

El jurado propuso para abandonar la academia a cuatro concursantes. Max Navarro fue uno de los señalados por encontrarse "fuera de su zona de confort" durante su actuación. Salma de Diego también fue puesta en la palestra, ya que, según el jurado, sus "limitaciones" vocales se hicieron más evidentes al actuar junto a sus compañeras. Los otros dos concursantes en la cuerda floja fueron María Cruz, a quien notaron "ahogada" y con "ciertos desajustes vocales", y Javi Crespo, cuya actuación fue descrita como un intento de "sobrevivir" en el escenario. Ante esta situación, el claustro de profesores, liderado por la directora de la academia, Noemí Galera, tuvo que tomar una difícil decisión. Finalmente, el profesorado decidió salvar a Javi Crespo, argumentando su enorme potencial y el hecho de que había actuado estando enfermo, lo que no le permitió rendir al cien por cien.

Max Navarro y Salma de Diego, los nominados definitivos

Con Javi Crespo a salvo gracias a la intervención del profesorado, la responsabilidad recayó sobre los hombros de los propios concursantes, quienes debían salvar a uno de los tres compañeros restantes. En una votación que reflejó los lazos y afinidades que ya se han formado dentro de la academia, María Cruz recibió el apoyo mayoritario de sus compañeros, con un total de seis votos que le permitieron cruzar la pasarela y asegurar su permanencia una semana más.

Esta decisión final dejó a Max Navarro y Salma de Diego como los nominados definitivos de la semana. Ambos concursantes se enfrentan ahora a la decisión soberana del público, que a través de sus votos determinará quién de los dos debe abandonar el concurso en la Gala 3. La noche concluyó así con un balance agridulce: la alegría de los salvados y el favorito contrastaba con la tristeza de la primera expulsión y la incertidumbre de los nuevos nominados, quienes deberán trabajar intensamente durante los próximos días para convencer a la audiencia de que merecen continuar su sueño en Operación Triunfo.