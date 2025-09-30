Bestialmente indigno

En el inicio de 'Bestial' que se estrenó este domingo en TV3, Bibiana Ballbè, presentadora y directora del espacio, nos lo advirtió: “No hi ha res a fer: tard o d’hora, tot s’acabarà”. ¿Declaración de principios, o premonición?. 'Bestial' fue un desacertado programa de televisión, impropio para una cadena como TV3 para una noche tan exigente como la de los domingos y que TV3 además promocionó sin ningún corte publicitario.

El hilo conductor se basa en entrevistar a cuatro personas o bestias a la vez, con una orquesta y una DJ. Pero… un momento. De los cuatro invitados del programa un servidor conocía a la mitad: Arturo Valls y Samantha Hudson. El otro 50%, Miranda Makaroff y Alexandra Pino, ni sé qué hacen, ni su oficio, e ignoro qué méritos reunían para aparecer como invitadas de un primer programa. Claro, que ni Bibiana Ballbè ni sus guionistas, ni la directora del espacio (la propia Bibiana) se preocuparon de presentarlas como tal, algo que supone el ABC de cualquier entrevista: nombre y cargo de la persona, aunque sea Donald Trump. Siempre. Tampoco apareció ningún chyron (un rótulo) donde figurase algo; un fallo propio de párvulos.

A mitad de programa, la pregunta que esperaba Catalunya: “¿Estas enamorada, Samantha?”. Respuesta: “Pues de mí misma y de mis amigas, porque me siento plena en gran parte por mis amigas” (Aplausos). “¡¡Pues un aplauso para las amigas!!”… (Más aplausos). Este fue el nivel del show del programa, al que continuó el apasionante debate: “y tú Alexandra, ¿qué explicas?”. La respuesta fue bestial: “Somos unas once amigas que nos conocemos desde que teníamos un año; o sea que íbamos juntos a la guarde: es increíble” (¿?). Más aplausos. A tal revelación le siguieron respuestas de los invitados del tipo “ostras”, “qué guay”, “jo també”. En fin, que me queda poco espacio para comentar el montaje y la edición final del programa, que merecieron pasar por una lavadora.

'Bestial' se estrenó el domingo en TV3 con una media de cuota de pantalla de un 9,9%. Lo preocupante es que empezó con un 26,7% que le dejó de herencia el piromusical de la Mercè, y acabó con un 4,4%, con lo que la caída libre fue… bestial, un programa que no se sabe de qué va.

A menudo repetimos una cita popular que reza: “la gente no es tonta”, a pesar de que hay humanos que sí lo somos. Lo que no nos gusta es que nos tomen por imbéciles.