El próximo cambio de hora

Aviso con mucho tiempo de antelación. En los próximos días parecerá un monotema, del cual nos informarán y del que dialogaremos y nos quejaremos desde todos los rincones. Señoras y señores… se acerca un cambio de hora. El último fin de semana de octubre, deberemos retrasar una hora el reloj. Y nos acompañarán la frase argumentando: "este podría ser el último cambio de hora". De la misma manera que cuando se produce un eclipse de sol, de luna, etc… la información suele acabar con una frase parecida a esta: "será el último eclipse que podamos ver en 47 años". Y a los cinco meses vuelven a informar de otro.

La madrugada del sábado al domingo del 26 de octubre nos dirán aquello de: a partir de las tres de la mañana deben retrasar el reloj una hora más, aunque no hace falta que ustedes se despierten a esta hora. Por tanto, dormiremos una hora más.

Miren: en primer lugar, no conozco a nadie que se despierte a las tres para retrasar el reloj una hora; y en segundo lugar: dormimos más o menos las mismas horas. Además, ahora la gran mayoría de dispositivos retrasan la hora de manera automática. Hace años sí que era un palo, levantarte a las 8 de la mañana, ("calla, que son las 7, me vuelvo a la cama"), para empezar a ajustar el reloj del video VHS, el del horno, el del comedor, el de la cocina, el del radio despertador…

En el actual horario de verano de la península llevamos dos horas de adelanto con respecto al sol; de aquí a un mes llevaremos una. Lo que a mí gustaría es que ésta fuera la última vez que la cambiáramos, porque que a las seis de la tarde sea de noche tiene un nombre: tristeza.

Además, lo explica la propia expresión: "las seis de la tarde" son las seis de la tarde. Nadie dice: "son las seis de la noche". Que lo digan en Moscú, pero aquí, no. Y tarde es sinónimo de alegría, digestión, de cervecita, de ir de compras, etc…

El cambio de hora repercute, y con numerosas secuelas, en el ciclo de vida de las personas, de los niños, nos influye en sobre nuestra energía, en la salud, sobre las diferentes rutinas…Hagamos de éste nuestro último cambio horario el último de nuestras vidas.

Numerosas organizaciones y administraciones públicas han solicitado a la Unión Europea que reconsidere su organización horaria, y que éste sea el último movimiento a nuestro reloj y que por tanto nos quedemos con este horario para siempre. Por favor.