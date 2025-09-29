Lluvia de críticas a 'Bestial', el nuevo programa de Bibiana Ballbè en TV3

La presentadora Bibiana Ballbè volvió este domingo a TV3 con el 'talk show' 'Bestial', un programa que generaba mucha expectación, pero que ya desde su primera entrega no ha conseguido convencer a la audiencia. Desde su estreno, el formato de 3Cat ha recibido muchas críticas a través de las redes sociales.

El programa se emitió después del Piromusical de la Mercè, que consiguió un 30,5% de cuota de pantalla y 593.000 espectadores de media. En esta ocasión, los hermanos Estopa fueron los encargados de poner música a los fuegos artificiales de clausura de la fiesta mayor de Barcelona.

El inicio de 'Bestial' todavía congregó a algunos de esos espectadores que siguieron el espectáculo musical, manteniendo un 26,7% de audiencia. Sin embargo, poco a poco se fue desinflando. Diez minutos más tarde ya había caído al 15,8% y, pasados diez minutos más, se quedó con un 10,6%. Al terminar el programa solo había un 3,9% de audiencia y una media de 44.000 espectadores. El programa finalmente anotó un 9,9% de cuota de pantalla de media y 132.000 espectadores, quedándose muy lejos de las expectativas proyectadas en el espacio, grabado en La Paloma de Barcelona.

Críticas al programa

Las críticas no han tardado en llegar a través de las redes sociales. El mítico rostro de TV3, Salvador Alsius, criticó el momento actual que vive la televisión pública: "Me he mordido la lengua muchas veces. Y en general no estoy de acuerdo con quienes dicen que la TV3 de la época fundacional fuera mejor que la de ahora. Pero esta vez no puedo dejar de decirme que lo de ayer es sencillamente intolerable".

Una idea que sostiene Pol Izquierdo, periodista i guionista de TV3, que se mostró muy contundente en sus redes sociales: "Lo que ocurrió ayer con 'Bestial' es el ejemplo más claro de esta decadencia, de ese desprecio a 40 años de dignidad, 40 años que la cabeza de la corpo ha decidido liquidar por un capricho y un ego que la convierte ahora mismo en un peligro".

También muy crítico ha sido el humorista Manel Vidal: "Lo de 'Bestial' es probablemente el peor programa de tele que he visto nunca. Espero que no lo cancelen".

Entre los comentarios de personas anónimas, destacan los usuarios de X que califican el programa de "superficial, insulso e insípido".

También ha recibido críticas directas la propia presentadora, Bibiana Ballbè. Un espectador ha asegurado que "no sabe presentar ni entrevistar, intensa y cansina, programa mediocre, de risas constantes sin gracia alguna por parte de los invitados".

Finalmente, otros apuntan al uso erróneo del catalán durante el programa: "De la cantidad de veces que en TV3 han apaleado el diccionario, el programa de ahora mismo es quizás el que más barbarismos y animaladas acumula en cada frase. ¡Qué despropósito!".