Supremme de Luxe: "Con los problemas que tienen en EEUU, que se centren en retroceder en derechos me parece increíble"

Aunque Supremme de Luxe asegura que no se considera una referente, su larga carrera en el mundo del espectáculo, y últimamente en televisión ('Tu cara me suena', 'Reinas al rescate'...), ha dado mucha visibilidad al mundo de las 'drag queens'. Este domingo 28 de septiembre vuelve a capitanear el concurso de Atresplayer 'Drag Race', que regresa con una quinta edición y con Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking como jurado.

--El nivel de las reinas ha ido subiendo año tras año. ¿Cómo describiría el 'casting' de esta temporada?

El nivel de las reinas siempre ha estado muy bien. Lo que pasa es que, según se va consolidando el formato, ya saben lo que se van a encontrar. Creo que ahora se adaptan mejor al formato en España. Este año, pues, el 'casting' es bueno, como los anteriores, y muy diverso. Eso hay que ponerlo en valor: aquí hay un 'drag' muy variado, con perfiles muy diferentes, y creo que eso juega mucho a favor del programa.

--¿Qué diferencia la versión española de otras franquicias?

¡Pues que somos españoles! En la cultura, porque aquí se tira mucho de cultura pop para elaborar las pruebas, y luego en la manera de comunicarnos y de interactuar. Tenemos el carácter que tenemos, y eso ya marca la diferencia.

--Además de presentar, en el programa también ejerce como guía y referente. ¿Cómo equilibra esas dos partes del trabajo?

Bueno, lo de referente no lo tengo tan claro. Cuando me lo dicen pienso: “Si vosotros lo decís, bien”. Es verdad que llevo muchos años trabajando y eso puede servir de ejemplo, pero no es algo que yo me proponga. Al presentar las pruebas intento transmitir ayuda en la medida que puedo, como cuando entro en el taller y les hago preguntas porque veo que no van por buen camino. Pero tampoco puedo decir: “No vayas por ahí”. Entonces lanzo preguntas que les hagan reflexionar.

¿Hay alguna prueba este año que destaque respecto a temporadas anteriores? ¿Alguna gran novedad?

La primera es el premio: ha subido de 30.000 a 50.000 euros. Creo que, para un programa de plataforma, está muy bien, es equiparable a otros en abierto. Y lo que puedo adelantar, que se verá en los primeros 10 minutos del capítulo 1, es que esta temporada el corazón va a jugar un papel muy importante. Y no es una metáfora. El corazón va a estar latiendo toda la temporada y va a provocar muchos cambios en las dinámicas del concurso.

--El 'drag' ha ganado mucha visibilidad en España gracias al programa. ¿Qué cambios has notado en la escena desde que empezó 'Drag Race'?

Más que cambiar la percepción, lo que sé es que lo ve más gente. Ha llegado a un público que quizá nunca habría ido a ver un espectáculo 'drag'. Gente que, teniendo el programa en televisión, se ha acercado, y eso se traduce en más público en los 'shows' en directo. Ahora hay gente dispuesta a pagar una entrada, lo que nos permite acceder a otros espacios. Antes había teatros que me cerraban las puertas, y ahora puedo llevar un espectáculo propio a sitios como el Teatro de la Latina. Eso viene gracias a la visibilidad que da la tele.

--Más allá del espectáculo, el programa transmite mensajes de diversidad y libertad.

Más que transmitir mensajes, se trata de estar presentes y que se escuchen las historias personales. Eso visibiliza que la realidad es variada y diversa, que hay muchas formas de vivir en el mundo. Está bien no reducirlo todo a lo que ocurre en tu círculo cercano, sino aceptar que convivimos todos en sociedad.

--En un momento en el que vemos retrocesos en los derechos LGTBI en algunos países, ¿cómo vive esa realidad?

Si solo fuera en la comunidad LGTBI… También pasa con las mujeres. Hay una ola un poco antigua, arcaica, pero yo quiero pensar que los avances sociales los hemos conseguido porque la gente responde. Si la cosa se pone fea, creo que nos daremos la mano y no lo permitiremos. Por ejemplo, este año, en Budapest, prohibieron el Orgullo y la gente salió igualmente, pacíficamente. Creo que eso se repetirá si hace falta. No creo que vayamos a ir hacia atrás, por mucho que se pretenda, aunque nos va a tocar luchar un poquito y ponernos firmes.

--De todas formas, la realidad no es muy halagüeña en un país tan de referencia como EEUU.

Con todos los problemas que tienen por solucionar, que se centren en retroceder en derechos como el aborto o en obligar a usar el nombre de nacimiento en pasaportes de personas trans me parece increíble. No sé hacia dónde deriva, pero no pinta bien.

--También ejerció como jurado de 'Drag Race' en Italia, como invitada. ¿Viste mucha diferencia respecto a España?

El sentimiento de ayuda y hermanamiento entre las concursantes era muy similar al de aquí, y eso me gustó mucho. Pero en Italia me señalaban lo importante que era tener 'Drag Race', porque allí todavía hay muchos prejuicios y más machismo. En las primeras temporadas había muchas críticas en redes. Para ellos era un logro enorme poder hacer el programa.

--¿Cómo es el 'feedback' en las redes en España?

En general positivo, aunque hay de todo. Los fans lo viven muy intensamente, para bien y para mal. Nos llegan todo tipo de comentarios. Pero me parece bien: cuando la gente comenta con tanta vehemencia es porque siente el formato como suyo. Yo prefiero que comenten a que no lo hagan; eso significa que el programa está vivo.