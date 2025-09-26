Jordi González toma este sábado las riendas de 'Col·lapse' en TV3

Jordi González vuelve a la televisión, después de la grave enfermedad que sufrió a principios de año. El presentador catalán se pone al frente este sábado 27 de septiembre de 'Col·lapse' (TVe, 22.05 horas), como relevo de Ricard Ustrell.

El nuevo presentador y director del programa recibe esta semana a Marta Torné, que hablará de su recién estrenado concurso en 3Cat, ‘Eufòria Dance Kids’, así como de futuros proyectos profesionales que está preparando en el mundo de la interpretación.

Valeria Vegas

Otra de las invitadas es Valeria Vegas, activista del movimiento LGTBIQ+, que se define a sí misma como antropóloga de la cultura pop. La directora de la docuserie 'SuperSara', que esta temporada ha participado en 'Masterchef celebrity', repasará su historia personal y profesional, esta última muy marcada por su relación con La Veneno.

También acude al plató el doctor Manuel Sans Segarra, autor del superventas 'La supraconsciència existeix; vida després de la vida'. El programa dará a conocer el caso de Álex Gómez, que ha vivido una experiencia cercana a la muerte.

En la mesa de actualidad uno de los temas a tratar será la nueva salida de tono del presidente Donald Trump. Participarán Ana Boadas, Josep Martí Blanch, Montserrat Nebrera y Francesc Garriga.

Sergi Pàmies deja su faceta como 'coach' del programa y debuta como analista de libros; las Mamarazzis (Laura Fa y Lorena Vázquez) hablarán de la actualidad del mundo del corazón y Albert Montagut estrena sección sobre la historia del periodismo catalán.