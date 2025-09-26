David Broncano envía un emotivo mensaje en 'La Revuelta' a Javier Cansado tras anunciar que tiene cáncer: "Te queremos un montón"

Después de la visita en 'La Revuelta' de la leyenda de la NBA Scottie Pippen, las expectativas con los próximos invitados estaban altas. Por ello, el programa no defraudó y llevó a Raúl Cimas.

Un humorista de los pies a la cabeza y de los pocos que quedan en el panorama español, con su humor simple pero, al mismo tiempo, de un comediante profesional que hace levantar a un público entero.

'Ilustres Ignorantes'

Cimas ya era apreciado por la audiencia, aunque ahora mucho más, después de saber que es el reemplazo perfecto de Javier Cansado, humorista y miembro del dúo Faemino y Cansado.

Cansado ha anunciado en las últimas semanas que tiene un tumor y estará un tiempo fuera del foco mediático para curarse. Es decir, no estará presente en 'Ilustres Ignorantes' y el de Albacete será el sustituto durante el tratamiento.

Broncano no se olvida de Cansado

Durante la entrevista, David Broncano ha querido dedicarle unas bonitas palabras al mítico humorista. En la presentación del invitado, el presentador ha explicado por qué Cimas está en el programa de 'Ilustres Ignorantes': "Estás ahora en 'Ilustres Ignorantes' como miembro del trío por una mala noticia". Y el humorista agregó: "Estoy de interino, guardándole la silla a Javier Cansado".

Además, el jienense ha detallado a la audiencia que "Javier el otro día contó que tiene cáncer y se está tratando, entonces durante un tiempo no podrá estar". Por ello, ambos le han enviado un mensaje conmovedor: "Le mandamos el abrazo más grande posible, te queremos un montón".

"Javier es muy bueno, es muy buena persona"

Los calificativos hacia Cansado han sido claves para describir cómo es: "El auténtico maestro". Con ello, Cimas sabe lo que significa reemplazarlo: "Yo sé la silla que estoy ocupando...". A lo que Broncano ha acabado la frase: "Estás ocupando la silla de Yoda".

Javier Cansado es insustituible ❤️



Pero alguien tiene que aguantar a Coronas y Colubi. Cimas es el mejor, el fontanero de la comedia. #LaRevuelta @picuetin pic.twitter.com/OAznHa0OcA — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 25, 2025

"Sí, pero mira, es bueno que lo digas. Javier es muy bueno, es muy buena persona. Aparte de como cómico, es muy buena persona. Y él, con la que tenía encima, lo que le importaba era dejar colgado al programa y al resto de compañeros. Cuando habló conmigo, eso era lo que le preocupaba. Eso dice mucho de lo bueno que es en todos los aspectos", ha dicho Cimas, a la vez que ha explicado cómo se cocinó su incorporación al programa humorístico y sobre la importancia de Casando para no abandonar de la noche a la mañana a sus compañeros y público.

El colofón final ha sido cuando el conductor de 'La Revuelta' ha dicho que es "un puesto interino hasta que se recupere y pueda volver". Con este emotivo recuerdo, la audiencia ha ovacionado con fuerza las palabras de los dos.