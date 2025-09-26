Históricamente existe una especie muy concreta y desgraciadamente poco valorada, porque no duden que se trata de una especie, que tanto en radio como en televisión siempre está a punto para cubrir la ausencia inesperada de un invitado, acostumbran a responder el “sí” como respuesta, o para acudir un festivo intersemanal a un medio.

Una gran estrella de la comunicación catalana se postuló a favor de la presencia de estos invitados al definirlos así: “Los invitados son como los kleenex (pañuelos de papel): debemos utilizarlos en función de nuestro interés y la conveniencia del programa”. Históricamente yo los denomino “los invitados tortilla”, porque quedan bien en todos los platós, siempre suman, y aportan contenidos del tema del programa.

Dentro de esta tipología de invitados existe una división especial, que todavía no he bautizado, y que corresponden a invitados como Javi Poves, uno de los más fieles defensores del terraplanismo.

El actual entrenador de fútbol del Colonia Moscardó prescribe firmemente sus teorías y sabes que no deja a nadie indiferente. Y si le falta un argumento, pues se lo inventa sobre la marcha y no pasa nada. Ya no viene de otra teoría más si sostiene que la tierra sea plana o tenga la forma de los Melones El Bollo. ¿Qué más da, si genera ruido en las redes?

Cualquier teoría semejante puede cerrarse con la conocida muletilla: “y si no, desmiéntemelo”, una frase que se puso de moda en 'El Chiringuito' el tertuliano François Gallardo, mientras miraba amenazante muy fijo a cámara. Es curioso. La primera búsqueda al azar que he realizado en YouTube del propio Gallardo corresponde a una no noticia (muy apropiada en estos casos) en que en su día aseguraba: “Ozil podría fichar por el Barça”.

Miren: el modo condicional de los verbos ha sido siempre muy osado y en periodismo hasta tramposo. El titular no engañaba (“Ozil podría fichar por el Barça”), pero puestos a utilizar el condicional, también es correcto que “Lamine Yamal podría marchar al Arsenal en invierno” o que “Pedro Sánchez se plantearía crear una nueva formación política basada en su figura”. Hombre, por poder, poder… Todo es posible.

Seguramente por ello siempre apetecen y los sigo denominando “invitados tortilla”. Aunque lo peor es que uno nunca sabe cuándo acaba la persona y cuándo empieza el personaje. Ni ellos, tampoco.