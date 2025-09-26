Confirmado: esta es la fecha en la que se decidirá la expulsión de Israel en Eurovisión

La 70ª edición de Eurovisión, que se celebrará en mayo en Viena, corre contra reloj para tomar una decisión respecto a Israel. La organización, tras años navegando entre polémicas, sabe que esta vez podría ser la definitiva.

Este jueves, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha enviado una carta a sus miembros anunciando una reunión extraordinaria con el único objetivo de adelantar a inicios de noviembre la votación que definirá si Israel continúa o no en el festival.

Y es que, según el organismo, hay “una diversidad de opiniones sin precedentes”.

Este cambio de día llega en el preciso instante en el que la UEFA y la FIFA han hecho público su planteamiento de expulsar a Israel de todas sus competiciones.

Una posible expulsión de Israel adelantada

Recientemente, hemos visto que países como Países Bajos, Irlanda, Eslovenia, Islandia y España mostraban su voluntad de abandonar Eurovisión en el caso de que Israel participara.

La decisión de estas cinco naciones, que llega tras casi dos años de ofensiva en Gaza y más de 65.000 muertos, parece haber sido una amenaza para dar con la respuesta antes del 4 de diciembre, fecha inicialmente prevista y mes en el que se acababa el plazo para que las emisoras confirmasen su actuación en el certamen.

Por otra parte, cabe recordar que el pasado 18 de septiembre más de 50 eurodiputados pidieron a la organización del certamen que se hiciera con el Estado hebreo lo mismo que se hizo con Rusia en 2022 tras su invasión de Ucrania: expulsarla del certamen.

Además, añadieron que, si no se hiciera nada en contra de su participación, sería un “blanqueamiento” que vulneraría los principios y valores de la Unión, en un momento en el que el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia investigan al país por supuestamente estar cometiendo un genocidio en Gaza.

La televisión pública israelí se exime de ello

En el reciente comunicado firmado por Delphine Ernotte-Cunci, presidenta de la organización, se habla de que “la Junta cree que la Unión defiende la inclusión y un diálogo cultural abierto que refleje los valores de los medios de comunicación de servicio público”.

De todos modos, ha reconocido que “no sería posible alcanzar una posición consensuada sobre la participación de KAN [la televisión pública israelí]".

Esto quiere decir que el ente público no ha incumplido ninguna normativa, a diferencia de Rusia y, por lo tanto, no sería echado de la UER, pero sí que lo podría ser de Eurovisión.

Y dado que la situación es “tan divisiva” como inusual, la UER, enviará esta misma semana la carta formal a todos los países miembros para acudir a la sesión extraordinaria.

Una tensión recurrente

Las controversias en torno a la participación de Israel en el festival vienen de lejos. La edición de 2024, en la que los hebreos quedaron segundos y los más votados por el televoto, estuvo marcada por la ofensiva en Gaza, cosa que solo hizo que se reavivaran hechos antiguos.

En 2005, por ejemplo, Líbano se negó a emitir la actuación israelí y terminó fuera del certamen; en 2019, se vieron banderas palestinas por primera vez en el escenario.

Desde entonces, la polémica se ha repetido anualmente, obligando a modificar letras de canciones, restringiendo el uso de banderas en los recintos y advirtiendo a países como España por su posicionamiento en el conflicto.

A todo ello se suman las dudas sobre la validez del televoto en la última edición y la presión de uno de los Big Five, España, que forma parte del grupo que aporta más dinero al concurso.

RTVE tiene clara su decisión

El presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, se ha mostrado firme este jueves, en su decisión de no participar en el caso de que Israel lo haga, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria de control a RTVE. “No es un mero festival de canciones, sino que tiene una carga política enorme”, ha afirmado López, añadiendo que “si nada cambia, es muy probable que la canción que represente a Israel pueda alzarse con el triunfo este año en Viena”.

En cuanto al caso de la televisión pública israelí, López lo tiene claro: “la televisión israelí está apoyando de manera manifiesta todas las actuaciones del Ejército de Israel en Gaza” y en esto, la UER está provocando un "daño inmenso" al festival.