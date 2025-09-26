Bibiana Ballbè vuelve a TV3 con el 'late show' 'Bestial'

La presentadora Bibiana Ballbè regresa a TV3 con el programa 'Bestial', un 'late show' de entretenimiento que combina un espectáculo con público, humor, música en directo, baile, una DJ, tecnología puntera y entrevistas a artistas catalanes. El formato se estrenará el próximo domingo 28 de septiembre a las 22 horas en TV3 y después estará disponible en la plataforma 3Cat.

El estreno de este domingo coincidirá, además, con el Piromusical de la Mercè, que este año contará con la música escogida por Estopa.

Ballbè, la icónica presentadora del canal 33 con 'Bestiari il·lustrat', regresa a TV3 ocho años después de su última aparición con 'Això no és un trio'. La presentadora estará acompañada por el músico, compositor y creador de contenido Ernest Prana, que se pone al frente de la banda del programa; la Siria DJ, que se encargará de animar al público y los invitados, y el actor Dafnis Baldu.

Detalles del programa

Cada programa semanal de 'Bestial' congregará a más de 250 personas de público en la sala La Paloma de Barcelona que disfrutarán de cuatro personajes del panorama cultural y de entretenimiento. Por el formato pasarán celebridades reconocidas como Paula Malia, Joan Laporta, Julieta, Santi Millán, Lorena Castell, Samantha Hudson, Queralt Lahoz, Miranda Makaroff, Arturo Valls, Carolina Iglesias, Rozalén, Alizz, Tomo Peña, Soraya, The Tyets, Iris Tió, Mariona Escoda, Fran Perea, Martina Klein, Vanessa Lorenzo, y muchos más.

Los cuatro invitados conversarán con Bibiana Ballbè y también se interpelarán unos a otros, además de protagonizar algunos juegos en directo. En un momento dado, si no quieren contestar, se sienten incómodos o simplemente tienen curiosidad por saber qué va a pasar, podrán cambiar el rumbo de la conversación pulsando 'El Botó Bestial', un pulsador que provocará que pasen cosas sorprendentes.

Con este nuevo e innovador formato nocturno que combina espectáculo, cultura y otros géneros, 3Cat suma un nuevo 'late night show' para los domingos. El sábado, la franja nocturna estará ocupada por Jordi González y su 'Col·lapse' tras la salida de Ricard Ustrell del programa.