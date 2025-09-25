Piratas y pederastas

Tengo la percepción de que la industria del ocio tiene demasiada prisa por conseguir pingües beneficios en el menor tiempo posible. Ello implica que a las primeras de cambio muestren músculo económico y comuniquen de inmediato su riqueza. ¿Lícito? Desde luego. ¿Fantasma? También.

Hace unos días tuvo lugar en Madrid un debate sobre los derechos deportivos. Durante la jornada, el CEO de DAZN en España y Portugal, Óscar Vilda, instó a “que la administración acabe de una vez con el problema de la piratería”.

Nos hemos habituado a que cualquier piedra que tengamos en el zapato apuntemos directamente a la administración como culpable de todos nuestros males. Es muy fácil apuntar que los responsables sean siempre los demás: sea la administración, o los malotes que pillan señales para no pagar; pero es grave que no figurase la palabra autocrítica en su exposición.

Y sigo, porque Óscar Vilda tenía el gatillo suelto, cuando aseguró textualmente que “si tuviéramos la misma concienciación que tenemos en cómo procedemos con los pederastas se produciría un control enorme de la piratería”.

Miren, voy a contar cinco. Ya. Vaya jardín innecesario en el que se metió mi primo. Comparar la piratería con los pederastas me parece tan fuera de lugar como desafortunado. Ignoro si traía la frase escrita de casa, se le ocurrió en el momento, o escogió un mal día para acudir a un debate.

La piratería afecta a los eventos deportivos, pero también a los libros electrónicos, o al fenómeno top manta entre muchos otros. Desde el Lazarillo de Tormes, España ha sido siempre un país de piratillas, de hacer trampas constantemente, en el que nos damos bofetadas por conseguir un bolígrafo que regalan en una Feria de muestras: “es gratis, macho”, aunque después no lo utilicemos; compramos una camiseta del Barça en les Rambles por 20 euros aunque sabemos que “no es la legal, pero da el pego”. Y así, todo.

Pensamos que todo debe ser gratis y nos preguntamos porqué pagar por los servicios, con una respuesta unánime: “¿roban los políticos y yo no lo voy a hacer?”. Si las plataformas cobrasen cinco euros al mes por cada servicio batirían récords de abonados, de recaudación y descendería la piratería, aunque aquí cabe preguntarse quién imita al pirata, y así evitar después la horrorosa comparación entre un pirata y un pederasta.