Un diputado de Vox amenaza con "despedir fulminantemente" a Marc Giró cuando su partido "llegue a RTVE"

Cada martes por la noche, Marc Giró hace gala de la ironía para hacer una aguda crítica de la actualidad en España y en el resto del mundo a través de su programa en La 1 de RTVE, 'Late Xou', así como una incisiva crítica social. Sin embargo, no todos aceptan con buen humor sus monólogos. Es lo que le ha pasado con un diputado de Vox, Manuel Mariscal Zabala, que ha usado su cuenta de X (antes Twitter) para amenazar al presentador catalán.

“Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles”, ha escrito en las redes sociales el diputado por Toledo en el Congreso y vicesecretario de Comunicación de Vox, visiblemente enfadado por uno de los monólogos de Giró en el programa del pasado martes 23 de septiembre.

En su discurso de apertura del programa, el humorista hizo una parodia sobre el “varón español”, ironizando sobre que está perseguido por la “ideología de género, la que no te permite desplegar libremente tu hombría”. El varón español que, a su vez, se dedica a “perseguir migrantes, que según parece son los culpables de la destrucción de España”.

Òscar Camps

El presentador aseguró que el varón español “siempre tendrá su espacio” en RTVE, la televisión “de todes”, donde "será respetado". Como muestra de ello, dio la bienvenida en el plató al “típico ejemplar de varón español, fornido, peludo y de piel aceitunada”.

Fue entonces cuando hizo su aparición Òscar Camps, fundador y director de Open Arms, la ONG que rescata a inmigrantes en el Mediterráneo, una labor duramente criticada por Vox.

“Si el que se estuviera ahogando fuera uno de estos que pide el hundimiento de vuestro barco, ¿también lo salvaríais o le daríais un patito de goma y glugluglú?”, interrogó Giró a Camps, aludiendo a una frase pronunciada hace unas semanas por el líder de Vox, Santiago Abascal.

“Rescatar no es opcional, es una obligación legal. Todo capitán está obligado a prestar ayuda a quien lo necesite en el mar sin tener en cuenta ni condición ni bandera. Los marinos estamos obligados a rescatar, pero algunos políticos creen que pueden hundir”, contestó Camps.

"Sin solidaridad ni empatía, lo que se va a hundir no va a ser el barco de Open Arms, sino nuestra sociedad por falta de humanidad", finalizó el fundador de Open Arms.