Carles Porta presenta '33 días', su primera serie de ficción, inspirada en la fuga de Brito y Picatoste: "Partiendo de la realidad, podemos inventar"

Carles Porta, el creador de 'true crime' tan exitosos como 'Crims' y 'Tor', debuta en el género de la ficción con '33 días', la nueva serie que estrenará la plataforma Atresplayer el próximo año, y que se ha presentado este miércoles en el marco del Festival de San Sebastián. La producción aborda, sin embargo, una historia real, ya que está inspirada en la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida en 2001, Brito y Picatoste.

"Nosotros venimos del 'true crime' y de hecho el primer caso que hicimos en 'Crims' fue el de Brito y Picatoste. José Antonio Antón [director general de Atresmedia] se obsesionó con que hiciéramos este caso como serie”, ha explicado Porta. "La realidad ya la tratamos en ese momento" así que, según el periodista, con esta ficción tenían que dar un paso más, hacer algo diferente.

Lo que sí que decidieron fue cambiar el nombre de todos los protagonistas "para proteger y cuidar la libertad creativa, y también la intimidad de los personajes. El punto de partida es su historia, pero la serie tiene libertad para no meternos en la intimidad de las personas", ha incidido el periodista catalán. "Partiendo de la realidad, podemos inventar", ha reconocido Porta, que asegura que '33 días' ha supuesto "un gran reto" para él.

"Yo donde me siento seguro es en el 'true crime', y esto de la ficción es muy difícil y cuesta mucho de hacer si no tienes un equipo maravilloso detrás", ha recalcado Porta sobre la serie, que cuenta con el guion de Javier Olivares (el creador de 'El Ministerio del Tiempo') y Jordi Calafí.

No juzgar al personaje

José Manuel Poga ('La Casa de Papel', 'El cuerpo en llamas') y Julián Villagrán ('Superestar', 'La chica de nieve') son los actores que interpretan a los dos presos protagonistas en '33 días'. "El reto de este personaje estaba en no juzgarlo y contar su motivación, por qué hace lo que hace", ha recalcado Villagrán, que ha explicado que los actores han tenido acceso a "los datos del caso real, como las cartas que le mandaba a su madre, su perfil psiquiátrico en la cárcel o los audios del juicio".

A la directora de la serie, Anaïs Pareto, también le interesó profundizar en "la psicología de los personajes, en qué lleva a las personas a hacer algo así", ya que en su huida los protagonistas dejan muertos y heridos en el camino. "La relación entre ellos era de codependencia emocional y eso me llamaba la atención porque podía justificar hacer cosas límite por la necesidad de sentirse querido", ha reflexionado.

Julián Villagrán, Carles Porta y José Manuel Poga / Atresmedia

Poga, por su parte, ha reconocido que cuando vio el episodio de 'Crims' ya se dio cuenta que "el caso daba para una serie". El actor, de hecho, ya había protagonizado otra ficción centrada en otro suceso que también ha tratado 'Crims': 'El cuerpo en llamas', sobre el 'crimen de la Guardia Urbana'.

Seis capítulos

El título de la serie hace referencia a los días que duró la huida, que aquí se aborda a lo largo de seis capítulos, poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos (interpretado por Pau Durà y Nausicaa Bonnín) y en los propios fugados a los que se les complica su plan y deben improvisar sobre la marcha.

"En este contexto policial de principios de los 2000, en un caso así en el que todo es tan testosterónico, profundizar en un personaje femenino así y poder contar esta historia también desde esta perspectiva me parecía muy necesario", ha destacado Bonnín. Coincide con ella Blanca Parés, que da vida a una de las agentes de los 'mossos' herida por los presos fugados. "Mi personaje era un hombre y en esta ficción pasó a ser una mujer", ha subrayado la actriz.

La serie también explora las críticas que recibieron los Mossos por aquel caso en 2001, cuando eran un cuerpo policial recién creado. "Hemos intentado ser honestos con la realidad del momento. Era el primer caso importante de los Mossos, que se estaban desplegando en Catalunya, y eso generó tensiones con la Policía y la Guardia Civil", ha apuntado Porta.