Donald Trump y la libertad de expresión

Cantaba el grupo Golpes Bajos en los años 80 que corrían “malos tiempos para la lírica”. Cuatro décadas después me temo que en nuestro panorama general, tanto en España como en el mundo, corren “malos tiempos para la libertad de expresión”, porque al final quien tiene el dinero, tiene el negocio, y quien tiene el negocio tiene el poder. Y no sólo hay opiniones de color blanco o de color negro sino que, por suerte, nos encontramos con innumerables matices y millones de grises.

En las últimas horas ha trascendido un comunicado público que ha emitido la cadena de televisión americana ABC, donde ha dado a conocer que el programa del showman Jimmy Kimmel regresará a la antena, tan sólo días después de haberse suspendido de manera indefinida por sus propios directivos, tras diferentes comentarios realizados por el propio presentador vertidos sobre asesino de Charlie Kirk. Es decir, que fue un calentón. De hecho, algunos directivos de la cadena americana han desvelado que la tras la cancelación del show han pasado unos últimos días conversando con Jimmy y tras ello han decidido volver a emitir el programa.

Por mi experiencia, y por la de casos de amigos y conocidos que se han visto involucrados en situaciones semejantes, estoy convencido que cuando un comentario no gusta a un directivo, siempre es mucho más recomendable tomar un café, y otro café, y un tercer café y comentar el tema antes que suspender un espacio. La cancelación de un programa genera un ruido

El eterno debate entre la izquierda y la derecha y las diferentes maneras de entender el mundo, en función de la educación que hemos recibido y de nuestro entorno más cercano.

Pero déjenme colocar aquí un nuevo actor que para mí resulta imprescindible, como es el de la flema británica: una manera de afrontar las dificultades o las diferencias del día a día con serenidad, entendimiento e incluso hasta con cierta dosis de ironía; o la capacidad, difícilmente ejecutable, de colocarse en el lado del otro para intentar entender su discurso.

Donald Trump ganó las elecciones con los votos de casi 77 millones de personas. Estoy seguro que una parte de ellas miraban el programa de Jimmy Kimmel, aunque sus chistes no coincidieran con su forma de pensar. Y no pasa nada. Necesitamos más flema británica, por favor. O americana. O ibérica.