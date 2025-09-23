Terelu, ¿de qué hablas?

El 90% de las noticias que leemos cada día se elaboran a raíz de las declaraciones que realiza una persona. Esto ya hace algunas décadas que me lo enseñaron en la Facultat de Cièncias de la Informació de Bellaterra.

A partir de esa premisa, que hoy en día sigue siendo totalmente vigente, he comprobado que días después de la entrevista que Mar Flores concedió a dos programas de Antena 3 como 'El hormiguero' -a Pablo Motos- y al 'Y ahora Sonsoles', con Sonsoles Ónega. Independientemente de la conversación que mantuvo con ambos, la exmodelo promocionaba su libro. Y a partir de entonces una gran parte del entorno de los comentaristas de la prensa del corazón han montado sus programas, sus debates y sus comentarios.

Seguramente por ello, los amigos del 'De viernes' (programa que sigue haciendo honor a su título y de momento sigue emitiéndose los viernes) tuvieron la original idea de invitar a un tal Carlo Constanzia, expareja de Mar Flores. Vale: es posible que sin ese motivo también lo hubiesen invitado, aunque dudo mucho que a este señor le hubiesen propuesto ir al programa si la modelo no hubiera realizado sus declaraciones a Antena 3, donde donde ponía de vuelta y media a su exmarido. Ni que decir tiene que Constanzia acudió al sillón de invitados y por tanto tuvimos a punto la polémica de la semana.

Ya sabemos que en periodismo, sea el deportivo, el político, o el social, es tan antiguo como el hilo negro tener a un invitado de gatillo fácil y preguntarle por quién ha declarado algo en su contra. Y Constanzia picó y se quedó a gusto. Toda la base de la entrevista se basaba en lo que Mar Flores había dicho días antes. Eso sí: citar la otra cadena estaba prohibido. Es como si debatieran del actual Barça sin mencionar a Laporta, o del gobierno de España sin citar a Pedro Sánchez… Algo tan ridículo como surrealista.

La periodista Ángela Portero se vistió con el traje de la casa y advirtió al invitado que ella “era fiel a Telecinco y a este programa”. Y fue entonces cuando de manera impulsiva Terelu Campos, disfrazada de directora general de Mediaset, para quedar bien ante sus actuales jefes, advirtiendo, y hasta regañando, al amigo Constanzia: “Carlo, no vamos a promocionar toda la programación de otra cadena”. Vaya por Dios: era justo lo que estaban haciendo desde el minuto uno del programa.