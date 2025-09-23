3Cat prepara una serie sobre la revolución gastronómica de Ferran Adrià en El Bulli, 'Gènesi'

3Cat revivirá la revolución gastronómica que lideró Ferran Adrià en El Bulli en una serie de ficción, 'Gènesi', que empezará a rodar el próximo mes de diciembre. Protagonizada por Miquel Fernández, Mònica López, Ivan Massagué y Carlos Cuevas, y basada en hechos reales pero con licencias dramáticas, la previsión es que se estrene en otoño de 2026.

La trama abordará dos líneas temporales. En los años 80, un joven Ferran Adrià entra por azar en las cocinas de El Bulli, donde conoce a Juli Soler. Será el inicio de una revolución culinaria que convertirá un pequeño restaurante de Cala Montjoi en el mejor del mundo.

Dos líneas temporales

Años después, en 2025, una crítica gastronómica (Glòria Canabach) marcada por la culpa y estrechamente vinculada a El Bulli vuelve a Catalunya después de la muerte de su padre.

Ahí se reencuentra con su sobrina y juntas deciden reabrir el restaurante familiar, Can Canabach. En un relato que combina pasado y presente, tanto Glòria como Ferran Adrià buscarán en la cocina una forma de curar sus heridas y volver a comenzar de cero.

También se verá en Netflix

Después del estreno en 3Cat, la serie llegará también a Netflix, haciendo difusión en el resto de España y en Latinoamérica. La ficción, dirigida por David Pujol, cuenta con el aval de El Bulli Foundation.

"Este proyecto no es solo una serie, sino una apuesta de país. Una alianza entre cultura, gastronomía y audiovisual que quiere explicar Catalunya al público global", ha recalcado Rosa Romà, presidenta de 3Cat, en el anuncio del rodaje de la serie en el marco del Festival de San Sebastián.