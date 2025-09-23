Bruno Oro y Clara Segura recuperan 'Vinagre' para hacer 'Vinagreta': "El humor es el enemigo del poder, por eso Trump cancela a Kimmel"

"Al ver otra vez los episodios antiguos de 'Vinagre' pensé que éramos muy bestias. Pero es que el humor tiene que ser bestia, si no, no hace nada. No puede haber solo humor blanco porque es demasiado inocente. La vida no es inocente, la vida es macabra", declara el actor Bruno Oro, protagonista de la serie de 'gags' cómicos, que regresa este martes 17 años después de su paso por TV3 reconvertida en 'Vinagreta' a la plataforma 3Cat. La serie recupera el humor irreverente de su antecesora con el regreso de Oro y Clara Segura, en una etapa que actualiza los personajes y los temas a tratar, añadiendo más conciencia en temas como la precariedad laboral, la crisis inmobiliaria y el impacto de las redes sociales.

"Tocamos el tema de la educación, de la burocracia infernal, cómo tener una multa en la zona azul se puede convertir en una pesadilla. También intentamos que los personajes antiguos, como las cajeras o los del gimnasio, pasen por tramas actuales", detalla Oro, como la globalización, la comida 'superhealthy', el 'skincare' o el culto al cuerpo acelerado. Todos los personajes también hacen 'stories' en sus redes sociales. "Han pasado 17 años de 'Vinagre' y hemos cambiado el estilo de vida en muchas cosas. Los personajes antiguos nos ayudan a mirar con perplejidad dónde estamos ahora y mirar el mundo desde fuera", explica Segura.

En la nueva 'Vinagreta' aparecen personajes nuevos, como Rosaria y Morales, pero también revisitan los más emblemáticos, como Eli, Yeni y Jacobo, situándolos en el presente. "Larry, que es ignorante y machista, según lo que dice ahora, en el 2025, es mucho más patético que hace 17 años", asegura el cómico. "También está ese discurso de haber aprendido rápido a defenderse de las categorías. Ahora nos catalogamos: tú eres feminista, eres ecologista o eres de izquierdas. Eso también le pasa a los personajes, que están constantemente definiéndose", comenta, por su parte, Segura.

Censura en el humor

Este humor irreverente con fuerte crítica social llega a 3Cat en un momento en el que Estados Unidos vive la censura de Trump a los cómicos de los 'late nights' -como pasó hace una semana con el programa de Jimmy Kimmel, que fue cancelado tras unos comentarios sobre Trump y el asesinato de Charlie Kirk, pero finalmente volverá a la parrilla tras algunas manifestaciones del mundo del entretenimiento y Hollywood-. "Lo que hará desestabilizar una situación es el humor, porque es una crítica inteligente que te hace reír y te pone en un lugar que no te pone el drama", reflexiona Segura.

"¿Por qué siempre se habla de límites solo en el humor? ¿Por qué se puede hacer todo en el drama y en el humor se censuran muchas más cosas?", cuestiona el humorista. "El humor es muy peligroso porque reír destensa, junta, hace comunidad, y la comunidad es peligrosa en estos momentos si quieres manipular las ideas. El humor siempre ha sido un poco el enemigo del poder porque no se puede controlar la risa", argumenta la actriz. "Por eso Donald Trump cancela a Jimmy Kimmel", sentencia Oro.

Nuevas generaciones

Aunque el formato funcionó en la televisión catalana hace casi dos décadas, "no fue un éxito total", asegura el intérprete, y gracias a las redes sociales han conseguido que la ficción no llegue a desaparecer del todo del imaginario colectivo catalán. "El formato se ha mantenido durante 17 años gracias a YouTube, que ha hecho que 'Vinagre' sea referente de unas generaciones que ni siquiera habían nacido cuando lo hicimos", añade Oro.

El actor recuerda que la serie "era irreverente porque tenía un humor extrovertido y canalla, con un punto surrealista". "Clara y yo, cuando nos juntamos, -asegura- creamos un mundo, nos lo inventamos. Hay dramaturgos que copian o parodian el mundo, pero nosotros, lo creamos. Federico Fellini, Pedro Almodóvar y Carla Simón también lo hacen. Eso engancha a la gente. Nosotros no copiamos a los pijos para crear a los personajes, sino que son nuestras versiones de ese mundo que conocemos".

Ahora, la ficción aterriza en la plataforma 3Cat, un espacio muy diferente a cómo lo hizo hace 17 años, en la televisión tradicional. "Creemos que es positivo. Clara y yo somos un poco antiguos y tuvimos un poco de decepción porque nos gusta saber que a una hora concreta lo dan en la televisión. Pero realmente la gente ya no ve la tele, a no ser que ponga los informativos o el Barça. Y no hablo solo de los jóvenes, sino, por ejemplo, de mi madre también", analiza el intérprete. "Las plataformas no son el futuro, sino que son el presente", zanja el humorista.