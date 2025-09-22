Elogio a los ochenta

Lo que explico en este billete no trata de un canto a la nostalgia, ni de un reclamo a la vuelta de lo antiguo; sencillamente porque volver es imposible.

Este es un artículo dedicado a quienes, por aquellas cosas de la vida, no tuvieron la oportunidad de vivir su juventud durante aquellos maravillosos años ochenta. Trato tan sólo de elogiar cuatro cosas del pasado, teniendo en cuenta sus innumerables carencias. Porque a mí también me decían: "nene, aprovecha que la vida pasa volando" y tengo la percepción de que aquella frase se quedaba corta.

Jugábamos en la calle cuando la diversión no dependía de la tecnología; descubrimos los primeros ordenadores, los vídeos que grababan en cintas de cuatro horas, las salas que ofrecían dos películas, y las heridas se curaban con saliva.

Como no existían los móviles, la escuela se encargaba de llamar a casa ‘por si pasaba algo’, aunque difícilmente jamás pasaba nada durante toda la etapa escolar. Éramos más que felices con un duro en el bolsillo; y con cien pesetas, uno ya se creía el empresario del barrio.

Cuando nos hacíamos fotos era mejor atinar, porque teníamos 12, 24 ó 36 posibilidades para que saliera bien, por eso mirábamos al objetivo. Cuando entrabas o salías de una tienda, lo normal era dar los buenos días. Era la mejor forma de comunicar.

Llamábamos por teléfono a las emisoras de radio para dar nuestra opinión acerca del tema del que hablaban, o para preguntar a algún experto, y uno podía saludar tras la intervención. Existía un gran respeto a lo adulto, estuvieran o no equivocados.

Una buena parte de nuestro ocio se gestionaba mirando programas de televisión, en los que nadie gritaba, ni nadie quería imponer su discurso: ni presentadores, ni invitados.

Algunos profesores pegaban a alumnos en las aulas, con la mano o con una regla de madera. Tan triste como doloroso, pero era así. Este tema ya hace años que ha entrado en una peligrosa involución, realizando un giro de 180 grados, y es una de las bases de la pizza: merecemos una educación digna, que para empezar se soluciona con una expresión denominada ‘respeto mutuo’.

Pasar por muchas etapas como aquellas fue necesario para que hoy estemos mejor; porque estamos mejor, ¿no?

Seguro que de aquí a otros cuarenta años, sobre el año 2070, alguien escriba un artículo elogiando nuestros actuales días.