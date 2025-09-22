3Cat produce una serie de ficción sobre la revolución gastronómica de Ferran Adrià

3Cat estrenará la serie de ficción 'Génesis', basada en hechos reales pero con licencias dramáticas, sobre la revolución gastronómica que Ferran Adrià inició en El Bulli. La serie, de seis episodios, está coproducida por 3Cat con Minoria Absoluta y Fishcorb Media y con el impulso de la Generalitat.

El anuncio se ha llevado a cabo en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y con motivo de una cena para celebrar la distinción de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, que ha contado con la presencia de la presidenta de 3Cat, Rosa Romà; el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; así como de David Pujol, director de la serie, y los miembros de un reparto que encabezan Mònica López, Miquel Fernández e Ivan Massagué, y al que se suma también Carlos Cuevas.

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha querido destacar la importancia de esta ficción: "Este proyecto no es sólo una serie, sino una apuesta de país. Una alianza entre cultura, gastronomía y audiovisual que quiere explicar Catalunya al público global". Romà también ha destacado que con la producción de 'Génesis', 3Cat reafirma su apuesta por industria audiovisual en catalán: "Queremos seguir siendo el motor de la industria audiovisual del país. Y queremos seguirlo haciendo en catalán. Nuestra lengua necesita ser hablada pero sobre todo vivida".

La producción se empezará a rodar este diciembre y se estrenará en otoño del 2026 en 3Cat en exclusiva y en catalán. 'Génesis' llegará más adelante también a Netflix, que participa del proyecto.

La historia y sus contenidos culinarios, que cuentan con el aval de ElBulli Foundation, combinará tramas y secretos personales en el pasado y el presente, rindiendo homenaje tanto a la alta gastronomía, como a la cocina tradicional, y a los productos del paisaje catalán que las inspiran.

Sinopsis

En los años 80, un joven Ferran Adrià entra por azar en las cocinas de El Bulli, donde conoce a Juli Soler. Ese es el inicio de una revolución gastronómica que convertirá a un pequeño restaurante de la Cala Montjoi en el mejor del mundo. Este camino, no exento de dificultades y agrios enfrentamientos, cambiará para siempre sus vidas y situará a la cocina catalana en el mapa del mundo. Años después, en el 2025, Gloria Canabach, una crítica gastronómica marcada por la culpa y estrechamente vinculada a El Bulli, regresa de Estados Unidos tras la muerte de su padre. En Catalunya se reencuentra con su sobrina Lola, y juntas deciden reabrir el restaurante familiar, Can Canabach. En un relato que combina el pasado con el presente, Ferran vive inmerso en una obsesión que lleva a El Bulli en la cima de la gastronomía mundial, mientras que Gloria intenta curar las heridas del pasado. Ambos buscarán en la cocina una forma de sanar y volver a empezar.