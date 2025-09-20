Pau Simón y Alicia Falcó, la joven pareja de 'El refugio atómico': "Era un proyecto tan grande que todos estábamos medio asustados"

Los personajes de 'El refugio atómico', la nueva serie para Netflix de los creadores de 'La Casa de Papel', se enfrentan a una situación límite que hace que salgan sus instintos más básicos. Solo Max y Asia, los habitantes más jóvenes del búnker, suponen un punto de luz entre tanta hostilidad, a pesar de que empiezan la ficción enfrentados por un drama del pasado. Les dan vida Pau Simón ('Nudes') y Alicia Falcó ('Ser o no ser', 'Un nuevo amanecer'), dos jóvenes intérpretes catalanes no demasiado conocidos.

--Presenten a sus personajes, Asia y Max.

Alicia: Yo diría que Asia es una chica que sostiene un castillo familiar que está a punto de hundirse por traumas del pasado. Es muy racional y lo bueno que saca de este encierro en el búnker es que poco a poco se va soltando. Se permite sentir y vivir sin tanto miedo ni pensar tanto.

Pau: Creo que Max sale de la cárcel habiendo trabajado en focalizarse en el presente. En el búnker, sin embargo, surge la oportunidad de sanar una herida que tenía medio abierta, no tanto interna suya, sino en relación con la familia de su novia, Anne, porque en el pasado se gestionó todo muy rápido. Entonces hace una pausa en su plan de vivir el presente y decide volver ahí, para rehacer un poco ese vínculo o al menos, las paces. En el búnker se da cuenta de que esa mentalidad a veces le funciona y a veces no. La coraza que se construyó en la cárcel, esa sensación de ser invencible, empieza a resquebrajarse al relacionarse otra vez con su familia y con la gente del refugio. Descubre que tenía más heridas sin cerrar. Durante la serie vive ese proceso de aceptación, de sanación y también de replantearse qué significa realmente la familia.

--El rodaje no sería fácil para usted con tantas peleas que tiene su personaje.

Pau: Pues fue muy guay. A nivel actoral, Max es un bombón de personaje porque lo tiene todo: escenas de sensibilidad, emoción y también mucha acción. Es 'thriller', drama… tiene un poco de todo. Lo disfruté mucho, aunque fue intenso por la preparación física. No todo es maravilloso, claro, pero al final te sientes afortunado de poder vivir algo así. Es un personaje muy completo y creo que, si no hubiera interpretado a Max, lo habría vivido en distintos proyectos separados. Aquí estaba todo junto, y eso es un regalo.

--Alicia, en cambio, no tenía acción física pero sí un gran viaje emocional con Asia.

Alicia: Sí, fue muy intenso. Empaticé rápido con Asia. Teniendo clara la base familiar y emocional de dónde viene, fue fácil entenderla, aunque agotador. Todo fluyó bastante a nivel emocional porque conectar con los compañeros y con la dirección fue muy fácil, y el plató en el que trabajamos ayudaba muchísimo a entrar en situación. Pero llegaba a casa reventada, porque emocionalmente fue un gran viaje. Tenía miedo de que Asia resultara demasiado intensa, pero me di cuenta de que es la más humana. Con todo lo que le pasa, lo lógico es que sea una explosión de emociones.

--La serie transmite la sensación de claustrofobia del búnker. Natalia Verbeke decía que ella lo notó también durante el rodaje. ¿Les pasó igual?

Pau: A momentos, sí, dependiendo de la escena. En espacios muy pequeños sí que lo sentías más.

Alicia: Yo creo que nos ayudó positivamente.

Pau: Sí, te ayuda. Aunque, claro, el búnker era enorme: la galería, el restaurante… había mucho espacio. Era como: “Vale, estamos encerrados, pero tenemos metros para movernos”.

Alicia: Más que claustrofobia, lo que sentí fue fascinación. El plató era increíble, parecía un búnker real… incluso alguien dijo que recordaba a un barco. Era tan espectacular que ayudaba mucho a meterte en el personaje.

--¿Qué supone para dos intérpretes tan jóvenes protagonizar una serie de los creadores de 'La Casa de Papel'?

Alicia: Creo que ahora ya lo tenemos como bastante bajado a tierra y entendemos que nuestra experiencia ha sido única y maravillosa, aunque distinta a 'La Casa de Papel'. Es bonito que nos comparen porque esa serie es un referente, pero nuestro viaje ha sido propio. Al principio notábamos más presión, pero al hablarlo y crear nuestra burbuja conseguimos relativizar.

Pau: Sí, al inicio sentía el síndrome del impostor. No tenía experiencia, más allá de una miniserie, y pensaba que en cualquier momento podían decidir que no era lo que buscaban. Y encima con esta presión que uno se pone diciendo: no soy suficientemente guapo para la cámara, no voy a quedar tan bien con Alicia, van a coger a alguien más famoso, no tengo seguidores en Instagram... Me parecía que en cualquier momento podían cansarse y decir que no, porque había mucha gente opinando: los creadores, dirección de 'casting', productores, Netflix…

Alicia: El síndrome del impostor lo teníamos todos, incluso Miren [Ibarguren] nos lo decía. Era un proyecto tan grande y especial que todos estábamos medio asustados.

Pau Simón y Alicia Falcó, en 'El refugio atómico' / NETFLIX / CARLA OSET

--Pau, ¿tuvo que prepararse físicamente durante mucho tiempo para hacer de Max?

Pau: Sí. Empecé a entrenar en noviembre y tuve tres meses intensivos. Querían que reflejara a alguien que ha pasado años en la cárcel entrenando, fuerte pero no excesivamente musculado. Tuve que ir mucho al gimnasio, coger peso, subí ocho o nueve kilos, entrené mucho las peleas, dando naturalidad a para que pareciera alguien que lleva tres años pegándose a diario.

--La premisa de la serie es un conflicto global que obliga a estos personajes a encerrarse en el búnker. Aunque es ficción, ¿no creen que se siente muy cercana a la realidad?

Alicia: Sí, da un poco de miedo. Es demasiado cercano.

Pau: A nivel positivo, ayuda mucho a no tener que imaginar escenarios imposibles. Esto podría pasar mañana, con la tensión geopolítica que vivimos con conflictos bélicos que en cualquier momento podrían llegar a estallar. Entonces lo único que haces es conectar con la realidad actual.

Alicia: Y creo que invita a la reflexión. ¿Qué mundo queremos construir para que esto no suceda? ¿Y cómo queremos reaccionar si sucede?

--La sensación de estar encerrados también nos recuerda a la pandemia. ¿Creens que eso hará que el público se sienta más próximo a la serie?

Alicia: Sí, seguro. Aunque obviamente es distinto: aquí hablamos de multimillonarios llevados al límite. Pero todos estuvimos encerrados, y eso hace que conectemos con ellos de alguna forma.

Pau: Exacto. Aunque no seas millonario, en el búnker a los personajes les pasa lo que le podría pasar a cualquiera: pierden poder, se enfrentan a miedos y conflictos personales. Eso engancha, aunque tengas un estilo de vida completamente diferente a ellos, porque quieres ver cómo gestionan que les manden estas personas acostumbradas a tener el poder.

Pau Simon y Joaquí­n Furriel, en 'El refugio atómico' / Carla Oset / NETFLIX

--¿Recuerdan alguna anécdota del rodaje?

Alicia: Recuerdo un ataque de risa enorme durante la secuencia del comedor del primer capítulo. Estuvimos casi cinco días rodándola.

Pau: Sí, fue larguísima. Muchas cámaras, planos de todos… repetir acciones una y otra vez...

Alicia: Joaquín [Furriel] haciendo el tonto, ataques de risa, Pau y yo jugando al escondite por el búnker...

Pau: (Ríe) Sí, a veces había horas de espera y nos poníamos a explorar el plató como niños pequeños. Fue muy divertido.

--¿Habrá segunda temporada?

Pau: No lo sabemos.

Alicia: Ojalá.

Pau: El final te deja con cara de “¿qué?”. Así nos quedamos también nosotros.

Alicia: Si a la gente le gusta y tiene buena acogida, ojalá haya una segunda.

Pau: De momento no hay nada confirmado. Esperemos que sí.