Las confidencias de Victoria de Marichalar y su mejor amiga en 'Emparejados'

Por primera vez en televisión, Victoria de Marichalar aparecerá acompañada de su mejor amiga (y confidente), Rocío Laffón. Lo hará este sábado 20 de septiembre en ‘Emparejados’ (Antena 3, 22.00 horas), el programa que presentan Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido.

Los espectadores tendrán la oportunidad de conocer cómo es la relación de la hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar con su mejor amiga: se sincerarán sobre su estado sentimental actual y mostrarán su lado más personal. La pareja de amigas llegará dispuesta a enfrentarse a todo los retos y preguntas que Joaquín y Susana le hayan preparado.

Pruebas en pareja

En ‘Emparejados’ todo ocurre en pareja: desde las pruebas a las que se someterán los invitados del programa (como 'La pirámide del picante, con preguntas comprometidas para los invitados del programa, y '¿Quién es quién?', un juego de adivinación) hasta el 'dating' al que se enfrentará el público del plató, titulado 'Beso o cobra', que tendrá un papel protagonista cada noche.

En cada entrega del programa participarán 100 personas de público, divididas en dos grandes gradas enfrentadas (una de color rosa y otra azul), que tendrán la oportunidad de ganar 6.000 y 15.000 euros y un viaje a Punta Cana.

Almudena Cid y Anna Simón colaboran en varias de las secciones del programa.