A menudo he advertido que los análisis de los programas que generen expectativas siempre convienen realizarse un par de semanas tras del estreno, una vez el programa esté rodado. Soy consciente que he practicado todo lo contrario: escribir tras un estreno. ¿Por qué? Porque sí.

Han cambiado tanto los nuevos 'TN' de TV3/3Cat que creo que lo único que se mantiene es que los presentadores permanecen de pie, una línea que marcó TV3 desde hace años y que todos los operadores (estatales, autonómicos en incluso locales) han fotocopiado.

Hoy necesitaría tres veces el espacio habitual para describir todas las novedades de los TN. Para empezar: desaparece la ‘mosca’ de la casa situada arriba a la derecha, el conocido triángulo de cuatro barras rojas seguido del número 3, pero que sin embargo sí seguimos viendo en el resto de programas de la casa. El TN dispone de un logo propio que ahora se coloca arriba, en el costado izquierdo, dibujando las siglas 3Cat.

Los titulares del informativo incorporan un grafismo que no pasa desapercibido con una tipología en mayúscula de color blanco sobre un fondo oscuro, subrayado con un filete de color naranja.

También ha cambiado la sintonía que va por debajo de los titulares; los ‘capuchones’ de los micros tienen un tamaño considerable. Quiero destacar el constante goteo de información en forma de “chyrons” (o “letreros”, que decía mi madre); la inserción de la hora en directo que vemos debajo a la derecha, las nuevas cortinillas de tres segundos que separan temas; las cámaras robotizadas que están en el plató… Los fondos que vemos tras los presentadores son imágenes virtuales que no corresponden ni a Barcelona ni a ninguna otra ciudad, para evitar centralizar en la capital catalana… Todo muy bestia.

Al final quienes los venden el pescado son Anna Garnatxe y Xavi Coral (en la edición del Migdia); Toni Cruanyes al vespre, Marina Romero en el TN Més Nit, con Júlia López y Joan Raventós en los fines de semana; pero quiero destacar el equipazo de informativos y sobre todo de realización que se ha currado esta movida, que queda para siempre, y que genera que la casa siga siendo un ejemplo a imitar a nivel mundial. Todo ello, emitiéndose sobre la marcha y a la vez en el lineal, en la app para verlo en vertical, en la web y versiones sonoras del TN’s donde todo tiene una uniformidad propia. ¡Felicidades, equipo!