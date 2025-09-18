El alegato de Silvia Alonso a favor de Palestina: "Es tan atroz que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas"

Este miércoles, Megan Montaner, Silvia Alonso y Félix Gómez acudieron a 'La revuelta' de David Broncano en La 1 de TVE para presentar la nueva temporada de la serie 'La caza', que acaba de estrenar Movistar Plus+. Sin embargo, la actriz y pareja del presentador no solo estuvo de promoción, ya que aprovechó su visita al 'show' para lanzar un mensaje contra el genocidio en Palestina. Sus palabras, justo al final de la entrevista, recibieron una gran ovación por parte del público del programa.

"¿Puedo decir una cosa, una cosa que no tiene que ver con la serie?", solicitó la actriz a Broncano después de responder las clásicas preguntas del sexo y el dinero de 'La revuelta', paralizando así la entrevista.

“El lunes pasado hubo un acto en la Puerta del Sol donde de doce de la mañana a diez de la noche se leyeron sin parar los nombres de los niños asesinados por Israel", recordó la también protagonista de series como 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda' y 'Tierra de lobos'. "No dio tiempo a leerlos todos porque son muchos. Yo leí a las siete de la tarde e iba por los niños de cuatro años”, se lamentó.

Pensar en lo que significan las cifras

“Las cifras oficiales son 18.500, pero se estiman que son muchos, muchos más, y a veces es importante pararse a pensar lo que significan estas cifras”, subrayó la actriz.

“Es atroz, y no sé si servirá de algo decir algo aquí, pero creo que es algo tan atroz que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas, y deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad y frente a la barbarie porque hay un genocidio”, zanjó Alonso.

Sus palabras propiciaron el aplauso del público presente en plató, que lucía algunas banderas palestinas, así como de Megan Montaner y Félix Gómez.

Broncano también se quiso sumar a la reivindicación: “Suscribimos el mensaje, después de esto creo que no hay mucho más que añadir”, afirmó a la hora de despedir a sus invitados.

Kiti Mánver

No es la primera vez que los invitados de 'La revuelta' hacen alusión a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. En el primer programa de la temporada, Kiti Mánver ya envió su apoyo a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a la zona.